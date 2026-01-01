Anupama 9 Maha Twists: ईशानी की वजह से पड़ेंगे अनुपमा को जूते, पूरे मोहल्ले में होने वाली है थू-थू

सीरियल अनुपमा में होने वाला है बवाल
सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. चॉल से रुपए कमाने के लिए रजनी ने अपने बेटे की ही बली चढ़ा दी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेरणा को रजनी से ठीक से बात करने के लिए कहती है. वहीं प्रेरणा रजनी को सबके सामने पोल खोलने की धमकी देती है. प्रेरणा तो राही के सामने प्रेम की भी पोल खोल देती है. वहीं ईशानी रोल पाने के चक्कर में एक गलत जगह पर पहुंच जाती है. यहां अचानक ही पुलिस की रेड पड़ जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.