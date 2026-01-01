Anupama 9 Maha Twists: ईशानी की वजह से पड़ेंगे अनुपमा को जूते, पूरे मोहल्ले में होने वाली है थू-थू

1/10





सीरियल अनुपमा में होने वाला है बवाल सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. चॉल से रुपए कमाने के लिए रजनी ने अपने बेटे की ही बली चढ़ा दी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेरणा को रजनी से ठीक से बात करने के लिए कहती है. वहीं प्रेरणा रजनी को सबके सामने पोल खोलने की धमकी देती है. प्रेरणा तो राही के सामने प्रेम की भी पोल खोल देती है. वहीं ईशानी रोल पाने के चक्कर में एक गलत जगह पर पहुंच जाती है. यहां अचानक ही पुलिस की रेड पड़ जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

ईशानी को बचाने निकलेगी जस्सी अनुपमा को बिना बताए जस्सी थाने पहुंच जाएगी. यहां पर ईशानी की मदद करने की बजाय जस्सी खुद ही फंस जाएगी. पुलिस जस्सी को भी थाने में बैठा लेगी.

ईशानी के साथ जेल जाएगी जस्सी ईशानी के साथ जस्सी भी जेल में बुरा फंसने वाली है. पुलिसवाले जस्सी को ही गलत बताना शुरू कर देगी. जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि जस्सी और ईशानी दोनों ही घर से गायब हैं.

अनुपमा करने वाली है पेपर्स पर साइन अनुपमा रजनी के कहने में आकर चॉल के पेपर्स पर साइन कर देगी. अनुपमा के साइन होते ही रजनी जश्न मनाएगी. वो तुरंत फोन करके पराग को ये बात बताएगी.

अनुपमा पर नाराज होगी राही राही अनुपमा से नाराज होने वाली है. राही दावा करेगी कि रजनी के दिए पेपर्स पर साइन करके अनुपमा ने गलती कर दी है. राही की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

प्रेरणा और राही की होगी दोस्ती भारती की शादी में प्रेरणा और राही की दोस्ती होने वाली है. अपने भाई की शादी में प्रेरणा आंसू बहाएगी. ऐसे में राही एक बहन की तरह साथ देगी. ऐसे में प्रेरणा राही की खूब तारीफ करेगी.

ईशानी आएगी घर अचानक ही ईशान जस्सी के साथ घर पर आने वाली है. यहां पर ईशानी की हालत देखकर परिवार के लोग घबरा जाएंगे. आते ही ईशानी अनुपमा को बताएगी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है.

अनुपमा के घर पहुंचेगी पुलिस ईशानी के साथ साथ पुलिस भी अनुपमा के घर जाने वाली है. पुलिस आरोप लगाएगी कि अनुपमा के परिवार की लड़कियां गलत काम करती हैं, ये बात सुनकर अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा.

अनुपमा क जलील करेंगे मोहल्ले वाले ईशानी के बारे में सुनकर लोग अनुपमा जलील करना शुरू कर देंगे. लोग दावा करेंगे कि अनुपमा का परिवार चॉल में रहने के लायक नहीं है. अनुपमा को लोग जाने के लिए बोल देंगे.

