Anupama 9 Maha Twists: 'हम मरना चाहते हैं...' खून के आंसू रोने को मजबूर होगी वसुंधरा, होने वाला है ये चमत्कार

अनुपमा की कहानी में आएगा एक और भूचाल
सीरियल अनुपमा में कहानी में इस समय पूर्वीछाया चॉल सबके लिए सिरदर्द बनी हुई है. रजनी इस चॉल के जरिए अमीर होने की तैयारी कर रही है. वहीं अनुपमा रजनी के रास्ते का रोड़ा बनकर बैठी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि प्रेरणा आग में फंस चुकी है. अनुपमा प्रेरणा को बचाने के लिए निकल जाती है. प्रेरणा बचाने के चक्कर में अनुपमा की हालत खराब हो जाती है. इस दौरान अनुपमा को अनुज नजर आता है. अनुपमा को भगवान को भी देख लेती है. वहीं भारती और वरुण रजनी का घर छोड़ने का फैसला करते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.