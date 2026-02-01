Anupama 9 Maha Twists: 'हम मरना चाहते हैं...' खून के आंसू रोने को मजबूर होगी वसुंधरा, होने वाला है ये चमत्कार

1/10





अनुपमा की कहानी में आएगा एक और भूचाल सीरियल अनुपमा में कहानी में इस समय पूर्वीछाया चॉल सबके लिए सिरदर्द बनी हुई है. रजनी इस चॉल के जरिए अमीर होने की तैयारी कर रही है. वहीं अनुपमा रजनी के रास्ते का रोड़ा बनकर बैठी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि प्रेरणा आग में फंस चुकी है. अनुपमा प्रेरणा को बचाने के लिए निकल जाती है. प्रेरणा बचाने के चक्कर में अनुपमा की हालत खराब हो जाती है. इस दौरान अनुपमा को अनुज नजर आता है. अनुपमा को भगवान को भी देख लेती है. वहीं भारती और वरुण रजनी का घर छोड़ने का फैसला करते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.

भूत बनकर रजनी को डराएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराने वाली है. अनुपमा रजनी से पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया. रजनी रो रोकर सार बात बताना शुरू कर देगी.

अनुपमा के आगे सच उगलेगी रजनी रजनी अनुपमा को बताएगी कि कैसे शादी की रस्मों के दौरान उसने अपनी ही सहेली को बेवकूफ बनाया है. रजनी बताएगी कि ये डील उसके लिए कितनी जरुरी थी.

रजनी को नहीं पता चलेगा सच अनुपमा से बात करने के बाद भी रजनी ये बात नहीं समझ पाएगी कि अनुपमा मरी नहीं है. रजरी बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश करेगी कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है.

चॉल तोड़ने निकलेगी रजनी सुबह होते ही रजनी पूरे कॉम्फिडेंस के साथ चॉल को तोड़ने के लिए निकल जाएगी. इसी बीच अनुपमा रजनी के सामने आ जाएगी. अनुपमा रजनी को फावड़ा नहीं चलाने देगी.

अनुपमा देखकर लगेगा रजनी को सदमा अनुपमा को जिंदा देखकर रजनी को सदमा लगने वाला है. सजनी को यकीन नहीं होगा कि अनुपमा को कुछ नहीं हुआ है. रजनी समझ जाएगी कि रात ेमं उसे भूत से नहीं बल्कि अनुपमा से ही बात की थी.

रजनी को धमकी देने वाली है अनुपमा अनुपमा सबके सामने रजनी को सच का आइना दिखाएगी. रजनी के सामने अनुपमा दावा करेगी कि लोगों की नफरत के आगे उसकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी.

अनुपमा को जमकर पड़ने वाली हैं गालियां दूसरी तरफ चॉल के लोग अनुपमा को कोसने वाले हैं. लोग दावा करेंगे कि अनुपमा एक नंबर की धोखेबाज है. हालांकि रजनी से लड़ाई करते देखकर सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी.

खून के आंसू रोने के मजबूर होगी वसुंधरा दूसरी तरफ कोठारी हाउस छोड़ने से पहले वसुंधरा का दिमाग खराब हो जाएगा. वसुंधरा मंदिर में बैठकर खूब आंसू बहाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि वो मरना चाहती है.

