Anupama 9 Maha Twists: 'चप्पल निकालूं मेरी...' अनुपमा को उसकी औकात दिखाएंगे चॉलवाले, रजनी होगी बर्बाद

अनुपमा की कहानी में मचेगा एक और बवाल सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा खून के आंसू रो रही है. अनुपमा इस बात से परेशान है कि वो कैसे रजनी और पराग को चॉल से दूर करेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर लड़ने जाती है. यहां पर अनुपमा की रजनी से खूब बहस होती है. गुस्से में रजनी अनुपमा को अपने घर से निकाल देती है. इस दौरान अनुपमा को चोट लग जाती है. अनुपमा को जब कुछ समय नहीं आता तो वो मंदिर पहुंच जाती है. अनुपमा यहां पर खूब आंसू बहाती है. इसी बीच पराग अनुपमा से मिलने पहुंच जाता है. पराग अनुपमा को बताता है कि रजनी के प्लान के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी. ये बात जानकर अनुपमा चौंक जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

अनुपमा के आगे हाथ पैर जोड़ेगा पराग सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पराग अनुपमा को बताने वाला है कि इस चॉल को तोड़ने के लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया है. इस दौरान पराग अनुपमा से इस मामले से दूर रहने के लिए कहेगा.

चॉलवाले करेंगे अनुपमा को बदनाम अनुपमा पराग से मिलकर चॉल में लौटेगी. अचानक ही चॉल के लोग अनुपमा का सामान घर से बाहर फेंक देंगे. ये लोग अनुपमा को चप्पल से मारने की धमकी देंगे. वहीं कुछ लोग अनुपमा को जलील करने वाले हैं.

जस्सी का फूटने वाला है गुस्सा अनुपमा को बेइज्जत होते देखकर जस्सी का खून खौलने वाला है. जस्सी और सरिता ताई अनुपमा को सपोर्ट करने के चक्कर में चॉल की औरतों से लड़ाई करने वाली है.

चॉल के बाहर डेरा डालेगी अनुपमा चॉल से बाहर होने के बाद अनुपमा सड़क पर घर बनाकर रहना शुरू कर देगी. अनुपमा की ये हरकर भी चॉल के लोगों को पसंद नहीं आएगी. इसी बीच बा और बापूजी अनुपमा से फोन पर बात करेंगे.

रजनी चलेगी नई चाल रजनी जल्द ही समझ जाएगी कि वो अनुपमा से पंगा लंबे समय तक नहीं ले पाएगी. ऐसे में चॉल को तोड़ने के लिए रजनी एक और नई चाल चलने वाली है ताकि अनुपमा उसका कुछ न कर सके.

तोषु मनाने वाला है जश्न तोषु को पता चलेगा कि पराग ने चॉल के चक्कर में अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है. तोषु समझ जाएगा कि जल्द ही पराग सड़क पर आ जाएगा. ऐसे में तोषु इस बात का जश्न मनाने वाला है.

राही और प्रेम को घर भेजेगी अनुपमा अनुपमा भी समझ जाएगी कि आने वाला समय पराग के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे में अनुपमा राही और प्रेम को कोठारी हाउस जाने के लिए कहेगी. हालांकि राही और प्रेम अनुपमा को छोड़कर जाने से मना कर देंगे.

रजनी के खिलाफ कैम्पेन चलाएगी अनुपमा अनुपमा को परी रजनी को सबक सिखाने का एक आइडिया देने वाली है. परी के कहने पर अनुपमा डांस रानीज के पेज पर रजनी के खिलाफ मोर्चा खोल देगी. ऐसे में रजनी की इमेज खराब हो जाएगी.

