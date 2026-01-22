Anupama 9 Maha Twists: 'चप्पल निकालूं मेरी...' अनुपमा को उसकी औकात दिखाएंगे चॉलवाले, रजनी होगी बर्बाद

अनुपमा की कहानी में मचेगा एक और बवाल
सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा खून के आंसू रो रही है. अनुपमा इस बात से परेशान है कि वो कैसे रजनी और पराग को चॉल से दूर करेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर लड़ने जाती है. यहां पर अनुपमा की रजनी से खूब बहस होती है. गुस्से में रजनी अनुपमा को अपने घर से निकाल देती है. इस दौरान अनुपमा को चोट लग जाती है. अनुपमा को जब कुछ समय नहीं आता तो वो मंदिर पहुंच जाती है. अनुपमा यहां पर खूब आंसू बहाती है. इसी बीच पराग अनुपमा से मिलने पहुंच जाता है. पराग अनुपमा को बताता है कि रजनी के प्लान के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी. ये बात जानकर अनुपमा चौंक जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.