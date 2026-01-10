Anupama 9 Maha Twists: प्रार्थना के बेबी शॉवर को जंग का मैदान बनाएगी वसुंधरा, पराग और अनुपमा के बीच खींचेगी तलवार

अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
सीरियल अनुपमा में इस समय प्रार्था की गोदभराई की रस्म चल रह है. अनुपमा को लग रहा था कि समय बीतने के साथ वसुंधरा और उसका परिवार बदल गया होगा. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. वसुंधरा आज भी नहीं सुधरी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पाखी को शादी से पहले सोचने के लिए कहती है. पाखी अनुपमा को नजरअंदाज करती है. वहीं वसुंधरा अनुपमा के आने से नाराजगी जताती है. अनुपमा के बारे में वसुंधरा अनापशनाप बातें करती है. ऐसे में प्रार्थना वसुंधरा को घर छोड़कर जाने की धमकी देती है. इसी बीच वसुंधरा की वजह से अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से जहर घुलने वाला है.