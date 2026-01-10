Anupama 9 Maha Twists: प्रार्थना के बेबी शॉवर को जंग का मैदान बनाएगी वसुंधरा, पराग और अनुपमा के बीच खींचेगी तलवार

1/10





अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में इस समय प्रार्था की गोदभराई की रस्म चल रह है. अनुपमा को लग रहा था कि समय बीतने के साथ वसुंधरा और उसका परिवार बदल गया होगा. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. वसुंधरा आज भी नहीं सुधरी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पाखी को शादी से पहले सोचने के लिए कहती है. पाखी अनुपमा को नजरअंदाज करती है. वहीं वसुंधरा अनुपमा के आने से नाराजगी जताती है. अनुपमा के बारे में वसुंधरा अनापशनाप बातें करती है. ऐसे में प्रार्थना वसुंधरा को घर छोड़कर जाने की धमकी देती है. इसी बीच वसुंधरा की वजह से अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से जहर घुलने वाला है.

अनुपमा को जलील करेगी वसुंधरा घर में आते ही वसुंधरा सबसे पहले अनुपमा को खरीखोटी सुनाएगी. वसुंधरा सबके सामने अनुपमा का मजाक बनाएगी. ऐसे में अनुपमा भी वसुंधरा को करारा जवाब देने वाली है. प्रार्थना बैठकर ये सारा तमाशा देखेगी.

ईशानी के किरदार पर सवाल खड़े करेगी वसुंधरा गोदभराई की रस्म के दौरान वसुंधरा ईशानी को चरित्रहीन बताकर हंसने वाली है. वसुंधरा सबको बताएगी कि अनुपमा की खानदानकी लड़कियां कैसी हैं. ये बात सुनर अनुपमा को जोरदार मिर्ची लगने वाली है.

वसुंधरा की बेइज्जती करेगी पाखी ईशानी के बारे में अनापशनाप बातें सुनकर पाखी का दिमाग खराब हो जाएगा. परिवार के सामने वसुंधरा को पाखी खूब जलील करने वाली है. पाखी दावा करेगी कि उसे अपनी बेटी के लिए वसुंधरा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए.

पराग को भड़काएगी वसुंधरा अकेले में वसुंधरा पराग को भड़काने की कोशिश करेगी. वसुंधरा दावा करेगी कि जब जब अनुपमा उसके घर में आती है तब तब झगड़े होते हैं. पराग वसुंधरा से कहेगा कि इस बार लड़ाई उसने ही शुरू की थी.

अनुपमा को सबक सिखाएगा पराग पराग सबके सामने अनुपमा को चुप रहने के लिए करेगा. गुस्से में अनुपमा पराग से भी भिड़ जाएगी. अनुपमा आरोप लगाएगी कि वसुंधरा जबरदस्ती गौतम को सपोर्ट करती है ताकि वो गलत काम कर सके.

अनुपमा के परिवार पर लगने वाला है बैन पराग ऐलान करेगा कि अनुपमा के परिवार कोठारी परिवार में बैन हो चुका है. कोठारी परिवार के जोलोग भी अनुपमा के परिवार के साथ नाता रखेंगे उनको परिवार से दूर होना पड़ेगा. ये बात सुनकर वसुंधरा बहुत खुश हो जाएगी.

गौतम मनाने वाला है जश्न अनुपमा और उसके परिवार की बेइज्जती होते ही गौतम जश्न मनाने वाला है. गौतम खुश हो जाएगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई. वहीं माही गौतम की बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी.

अनुपमा की चॉल पर आएगी मुसीबत अनुपमा के जाते ही रजनी के लोग चॉल को तोड़ने पहुंच जाएंगे. जस्सी ये बात लोगों को बताने वाली है. ऐसा होते ही चॉल में हंगामा मच जाएगा. ये बात अनुपमा को नहीं पता चलेगी.

