Anupama 9 Maha Twists: 'मनहूसियत उनके साथ...' अनुपमा के आने से पहले घर से भागेगी वसुंधरा, गौतम की आने वाली है शामत

सीरियल अनुपमा की कहानी में मचा बवाल सीरियल अनुपमा में वो समय आ गया है जब प्रार्थना की गोदभराई की रस्म को निभाया जाएगा. अब अनुपमा के यहां कोई फंशन हो और वहां नौटंकी न हो ये तो हो ही नहीं सकता. अनुपमा के घर में तो कोई काम बिना झगड़े के पूरा ही नहीं होता. प्रार्थना की गोदभराई की रस्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. खबरों की मानें तो जल्द ही अनुपमा फिर से वसुंधरा के साथ भिड़ जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिवाकर और पाखी को देखकर भड़क जाती है. अनुपमा दिवाकर को घर से बाहर करने की कोशिश करती है. ऐसे में पाखी एक बार फिर से अपनी मां की दुश्मन बन जाती है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

पाखी का ब्रेनवॉश करेगी अनुपमा पाखी बार बार दिवाकर के साथ शादी करने की जिद करेगी. ऐसे में अनुपमा पाखी को चेतावनी देगी. अनुपमा दावा करेगी कि उसे शादी करने से पहले एक बार दिवाकर को समझ लेना चाहिए कि वो कैसा इंसान है.

अनुपमा को तेवर दिखाएगी पाखी पाखी अनुपमा को नजरअंदाज करेगी. पाखी दावा करेगी कि वो जल्द से जल्द दिवाकर को अपना पति बनाएगी. पाखी कहेगी कि वो अब अकेले जिंदगी बिताकर बहुत बोर हो गई है.

वसुंधरा देने वाली है पराग को धमकी वसुंधरा को पता चलेगा कि प्रार्थना की गोदभराई में अनुपमा और उसके परिवार के लोग भी आ रहे हैं. ये बात जानकर वसुंधरा घर छोड़ने की धमकी देने वाली है. ये बात सुनकर पराग चौंक जाएगा.

वसुंधरा पर भड़केगी प्रार्थना इसी बीच प्रार्थना वसुंधरा के पास आ जाएगी. प्रार्थना वसुंधरा से कहेगी कि वो अपनी गोदभराई की रस्म अनुपमा के घर में करेगी. ये बात सुनकर ख्याति परेशान हो जाएगी. ख्याति वसुंधरा को कहीं नहीं जाने देगी.

प्रार्थना की गोदभराई में जाएगी अनुपमा जल्द ही पूरे परिवार के साथ अनुपमा प्रार्थना की गोदभराई की रस्म में जाने वाली है. इस गोदभराई की रस्म में अनुपमा का अच्छे से स्वागत किया जाएगा. इस दौरान पराग अनुपमा से नजरें चुराने वाला है.

अनुपमा और वसुंधरा के बीच होगे वाली है लड़ाई अनुपमा को अपने घर में देखकर वसुंधरा का फिर से दिमाग खराब हो जाएगा. वसुंधरा शाह परिवार का तानों के साथ स्वागत करेगी. ऐसे में अनुपमा भी वसुंधरा को करारा जवाब देने वाली है.

गौतम को अपना दामाद बताएगी वसुंधरा गोदभराई की रस्म के दौरान वसुंधरा गौतम को अपना दामाद और प्रार्थना के बच्चे का बाप बताएगी. ये बात सुनकर अनुपमा के परिवार के होश ही उड़ जाएंगे. वसुंधरा गौतम को अंश की जगह पर बैठने के लिए कहेगी.

गौतम को लात मारकर गिराएगी अनुपमा गौतम जैसे ही प्रार्थना के पास आएगा वैसे ही अनुपमा लात मारकर उसे नीचे जमीन पर गिरा देगी. इस बार भी गौतम चुपचाप होकर अनुपमा की बातें सुनेगा. हालांकि अनुपमा ऐसा करके वसुंधरा को फिर से नाराज कर देगी.

