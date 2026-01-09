Anupama 9 Maha Twists: 'मनहूसियत उनके साथ...' अनुपमा के आने से पहले घर से भागेगी वसुंधरा, गौतम की आने वाली है शामत

सीरियल अनुपमा की कहानी में मचा बवाल
सीरियल अनुपमा में वो समय आ गया है जब प्रार्थना की गोदभराई की रस्म को निभाया जाएगा. अब अनुपमा के यहां कोई फंशन हो और वहां नौटंकी न हो ये तो हो ही नहीं सकता. अनुपमा के घर में तो कोई काम बिना झगड़े के पूरा ही नहीं होता. प्रार्थना की गोदभराई की रस्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. खबरों की मानें तो जल्द ही अनुपमा फिर से वसुंधरा के साथ भिड़ जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिवाकर और पाखी को देखकर भड़क जाती है. अनुपमा दिवाकर को घर से बाहर करने की कोशिश करती है. ऐसे में पाखी एक बार फिर से अपनी मां की दुश्मन बन जाती है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है.