Anupama 9 Maha Twists: अपने पति की जिंदगी नर्क से भी बद्तर बनाएगी कीर्ति, दीवार में मारकर फोड़ेगी सिर

1/10





अनुपमा की कहानी में कीर्ति मचाएगी बवाल सीरियल अनुपमा में अनुपमा कोठारी परिवार की मेहमान बन गई है. सालों से जहां पर अनुपमा की बेइज्जती हो रही थी अब वहां पर अनुपमा मजे कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, घर में आते ही वसुंधरा अनुपमा को ताने मरने लग जाती है. वसुंधरा अनुपमा को याद दिलाती है कि उसने कभी भी अमीरी के मजे नहीं लिए हैं. ऐसे में अनुपमा को कोठारी हाउस के मजे लेने चाहिए. इसी बीच कहानी में कीर्ति की एंट्री होती है जो गुस्से में अपने पति पर हाथ उठा देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/10





वसुंधरा बनाने वाली है खाना सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा, कीर्ति के लिए वसुंधरा किचेन में जाएगी. यहां पर वसुंधरा खाना बनते हुए माही को खूब जलील करगी.

3/10





ख्याति और वसुंधरा के कान भरेगी कीर्ति इसी बीच कीर्ति वसुंधरा और ख्याति के पास जाएगी. कीर्ति दावा करेगी कि राही के पर निकल आए हैं और परी पर भी लगाम लगाई जानी जरूरी है. दूसरी तरफ कीर्ति राही के सामने उसकी तारीफ करेगी.

4/10





कीर्ति के पति से बात करेगी अनुपमा हाथ में कांच लगने के बाद अनुपमा कीर्ति के पति से बात करेगी. इस दौरान अनुपमा को एहसास होगा कि कीर्ति का पति बुरा नहीं है. कीर्ति अपने पति को बुरा बनाने में लगी हुई है.

5/10





अपनी मां से मिलने जाएगा कीर्ति का पति कीर्ति को बिना बताए उसका पति अपनी मां से मिलने जाएगा. कीर्ति का पति अपनी मां को रुपए देगा. इसी बीच कीर्ति अपने पति को सास के साथ देख लेगी. अनुपमा भी कीर्ति के साथ होगी.

6/10





कीर्ति पकड़ेगी अपने पति की चोरी अपने पति को मां से चोरीछिपे मिलते देखकर कीर्ति का दिमाग खराब हो जाएगा. अनुपमा के सामने कीर्ति अपनी सास की सगी बनने की कोशिश करेगी. कीर्ति को देखकर उसकी सास घबरा जाएगी.

7/10





अनुपमा के सामने नौटंकी करेगी कीर्ति अनुपमा के सामने कीर्ति भी अपनी सास को रुपए देने की कोशिश करेगी. कीर्ति के जाते ही उसकी सास मंदिर में बैठकर रोने वाली है. वहीं कीर्ति का पति भी बुरी तरह घबरा जाएगा.

8/10





कीर्ति की सास का खुलेगा राज जल्द ही कीर्ति की सास ऑटो करेगी. ऑटो करते हुए कीर्ति की सास एक वृद्धाआश्रम का नाम लेने वाली है. अनुपमा जान जाएगी कि कीर्ति की सास उसके साथ नहीं रहती है.

9/10





सच की तलाश में निकलेगी अनुपमा अनुपमा समझ जाएगी कि जो नजर आ रहा है वो सच नहीं है. ऐसे में अनुपमा, कीर्ति की सच्चाई जानने निकल जाएगी. अनुपमा को जल्द ही पता चलेगा कि कीर्ति अपने ससुरालवालों को कितना परेशान करती है.

10/10




