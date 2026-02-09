Anupama 9 Maha Twists: अपने पति की जिंदगी नर्क से भी बद्तर बनाएगी कीर्ति, दीवार में मारकर फोड़ेगी सिर

अनुपमा की कहानी में कीर्ति मचाएगी बवाल
सीरियल अनुपमा में अनुपमा कोठारी परिवार की मेहमान बन गई है. सालों से जहां पर अनुपमा की बेइज्जती हो रही थी अब वहां पर अनुपमा मजे कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, घर में आते ही वसुंधरा अनुपमा को ताने मरने लग जाती है. वसुंधरा अनुपमा को याद दिलाती है कि उसने कभी भी अमीरी के मजे नहीं लिए हैं. ऐसे में अनुपमा को कोठारी हाउस के मजे लेने चाहिए. इसी बीच कहानी में कीर्ति की एंट्री होती है जो गुस्से में अपने पति पर हाथ उठा देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.