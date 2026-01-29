Anupama 9 Maha Twists: बर्बाद हो चुके पराग को उसकी औकात दिखाएगा गौतम, दुम दबाकर भागेगा पूरा परिवार

1/10





अनुपमा की कहानी में आने वाली है अनुज की शामत सीरियल अनुपमा में पराग चारों तरफ से फंस चुका है. रजनी न तो अनुपमा का कुछ बिगाड़ पा रही है और न ही चॉल तोड़ पा रही है. ऐसे में पराग कर्जदार बनता चला जा रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी से लड़ने उसके घर पहुंच जाती है. भारती के सामने अनुपमा रजनी को खूब जलील करती है, अनुपमा दावा करती है कि वो रजनी को अपने हाथ से पकड़कर मारना चाहती है. अनुपमा रजनी को पहली बार अपना दुर्गा अवतार दिखाती है अनुपमा के तेवर रजनी पचा हीं पाती है. रजनी फैसला करती है कि वो अनुपमा को रोककर ही दम लेगी. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आन वाला है.

अनुपमा होने वाली है बेहोश सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते अनुपमा बहुत थक जाएगी. अचानक ही रास्ते में अनुपमा बेहोश हो जाएगी. कोई भी अनुपमा की सड़क पर मदद नहीं करेगा.

चॉल के लोग जाएंगे अनुपमा को देखकर घबरा जस्सी और चॉल की बाकी औरतें अनुपमा के हाल देखकर घबरा जाएंगी. सरिता ताई अनुपमा को होश में लेकर आएगी. होश में आते ही अनुपमा एक बार फिर से इंसाफ के बारे में बात करने लग जाएगी.

राही पर भड़केगी वसुंधरा घर बिकने की बात होते ही वसुंधरा की तबियत खराब हो जाएगी. राही वसुंधरा से बात करने जाएगी. वसुंधरा राही पर भड़क जाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि अनुपमा और उसकी बेटी ने कोठारी परिवार को तबाह कर दिया.

पराग को छोड़कर जाएगा छोटा भाई हाल ये हो जाएगा कि पराग को उसका छोटा भाई भी छोड़कर जाने लगेगा. पराग अपने भाई को रोकेगा. हालांकि इस बार कोई भी पराग की बात नहीं सुनने वाला है.

पराग को आंख दिखाएगा गौतम पराग गौतम से रुपए जमा करने के लिए मदद मांगने वाला है. गौतम और माही दोनों ही पराग की मदद करने से इनकार कर देंगे. गौतम कहेगा कि वो अपने बच्चे के पैसे किसी को नहीं दे सकता.

पराग की मदद करने आएगा अंश इसी बीच अंश कोठारी हाउस पहुंच जाएगा. अंश कहेगा कि वो किसी को जानता है जो पराग को लोन दे सकता है. वहीं प्रार्थना भी पराग को सपोर्ट करने का फैसला करेगी.

अंश और प्रेम दिखाएंगे पराग को रास्ता अंश के साथ साथ प्रेम भी पराग को लोन दिलाने में मदद करने वाला है. दोनों मिलकर कोठारी हाउस को बचाने के लिए रुपए जमा कर डालेंगे. अंश का ये अंदाज देखकर पराग इमोशनल हो जाएगा.

अनुपमा का पीछा करेगी रजनी रजनी को शक हो जाएगा कि अनुपमा उसे हरा देगी. ऐसे में रजनी अनुपमा का पीछा करने वाली है. रजनी इस दौरान अनुपमा को धमकी भी देने वाली है. हालांकि अनुपमा रजनी की एक बात नहीं सुनेगी.

