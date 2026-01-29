Anupama 9 Maha Twists: बर्बाद हो चुके पराग को उसकी औकात दिखाएगा गौतम, दुम दबाकर भागेगा पूरा परिवार

अनुपमा की कहानी में आने वाली है अनुज की शामत
सीरियल अनुपमा में पराग चारों तरफ से फंस चुका है. रजनी न तो अनुपमा का कुछ बिगाड़ पा रही है और न ही चॉल तोड़ पा रही है. ऐसे में पराग कर्जदार बनता चला जा रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी से लड़ने उसके घर पहुंच जाती है. भारती के सामने अनुपमा रजनी को खूब जलील करती है, अनुपमा दावा करती है कि वो रजनी को अपने हाथ से पकड़कर मारना चाहती है. अनुपमा रजनी को पहली बार अपना दुर्गा अवतार दिखाती है अनुपमा के तेवर रजनी पचा हीं पाती है. रजनी फैसला करती है कि वो अनुपमा को रोककर ही दम लेगी. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आन वाला है.