Anupama 9 Maha Twists: पत्नी के नाम पर जल्लाद निकलेगी कीर्ति, कभी फोड़ेगी पति का सिर तो कभी मारेगी...

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल सीरियल अनुपमा की वसुंधरा कभी भी सुधर नहीं सकती. वसुंधरा उस बिच्छू की तरह है जो डंक मारना बंद नहीं कर सकती. अनुपमा को अपने घर में रखने के बाद वसुंधरा ने भी यही करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के साथ डांस करने के चक्कर में राही गिर जाती है. राही के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है. ऐसे में प्रेम अनुपमा को अपने घर में रहने के लिए कहता है. दूसरी तरफ माही और गौतम को अपने हाथ से सत्ता जाते नजर आती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

अनुपमा को ताने मारना शुरू कर देगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा अनुपमा को ताने मारे लग जाएगी. अनुपमा से वसुंधरा कहेगी कि उसे कोठारी हाउस में आरम करना चाहिए क्योंकि उसके घर में तो नौकर है ही नहीं...

ख्याति की क्लास लगाएगी वसुंधरा वसुंधरा ख्याति को डांटने वाली है. ख्याति अपने घर में अनुपमा से काम करवा देगी. ऐसे में वसुंधरा ख्याति को याद दिलाएगी कि अनुपमा घर की मेहमान है और कोई भी उससे काम नहीं करवा सकता.

कीर्ति मारेगी वसुंधरा के घर में एंट्री वसुंधरा की भांजी जल्द ही कोठारी हाउस में आने वाली है. कोठारी हाउस में आते ही कीर्ति अनुपमा को ताने कसना शुरू करेगी. कीर्ति अनुपमा से पूछेगी कि वो अपनी बेटी की ससुराल में क्या कर रही है.

अपने पति को टॉर्चर करेगी कीर्ति अकेले में जाकर कीर्ति अपने पति को जलील करेगी. कीर्ति दावा करेगी कि उसका पति एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है. ऐसे में कीर्ति का पति उसको समझाने की कोशिश करेगा.

अनुपमा को होने वाला है कीर्ति पर शक अकेले में कीर्ति अपने पति को खरीखोटी सुनाएगी. जैसे ही कीर्ति को समझ आएगा कि उसे कोई सुन रहा है वो पलटी मार देगी. कीर्ति की हरकतें देखकर अनुपमा को शक हो जाएगा.

अपने पति के कांच घुसेड़ेगी कीर्ति बातों की बातों में कीर्ति को गुस्सा आ जाएगा. गुस्से में कीर्ति अपने पति के हाथ पर कांच का गिलास तोड़ देगा. अनुपमा कीर्ति के पति के हाथ से खून निकलते देखकर काफी परेशान होने वाली है.

पति को रंगे हाथ पकड़ेगी कीर्ति कीर्ति को पता चल जाएगा कि उसका पति चोरीछिपे अपनी मां से मिलने गया है जो कि वृद्धा आश्रम में रहती है. कीर्ति के साथ साथ अनुपमा भी इन दोनों को साथ देख लेगी.

अपने पति का सिर फोड़ेगी कीर्ति घर आते ही कीर्ति अपने पति से लड़ाई करने वाली है. इस दौरान कीर्ति अपने पति का सिर फोड़ देगी. दूसरी तरफ राही अनुपमा के साथ बचपन याद करेगी. इस दौरा रही को अनुज की याद आएगी.

