Anupama 9 Maha Twists: पत्नी के नाम पर जल्लाद निकलेगी कीर्ति, कभी फोड़ेगी पति का सिर तो कभी मारेगी...

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल
सीरियल अनुपमा की वसुंधरा कभी भी सुधर नहीं सकती. वसुंधरा उस बिच्छू की तरह है जो डंक मारना बंद नहीं कर सकती. अनुपमा को अपने घर में रखने के बाद वसुंधरा ने भी यही करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के साथ डांस करने के चक्कर में राही गिर जाती है. राही के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है. ऐसे में प्रेम अनुपमा को अपने घर में रहने के लिए कहता है. दूसरी तरफ माही और गौतम को अपने हाथ से सत्ता जाते नजर आती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.