Anupama 9 Maha Twists: आज सूरज कहां से निकला है... वसुंधरा को अपने इशारों पर नचाएगी अनुपमा, कहानी में होगी एक और एंट्री

1/10





अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल सीरियल अनुपमा में कहानी में आखिरकार वो समय आ गया है जब शो की स्टोरी लाइन बदली जानी है. बीते कई महीनों से अनुपमा मुंबई के चक्कर लगा रही है. अब सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने मुंबई के ट्रैक को खत्म करने का फैसला कर लिया है. जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा का परिवार वसुंधरा के साथ उसका जन्मदिन मनाता है. इस दौरान वसुंधरा अनुपमा की खूब तारीफ करती है. इतना ही नहीं वसुंधरा सबके सामने अनुपमा की खूब तारीफ भी करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा के नए दुश्मन बन जाएंगे.

2/10





अनुपमा के साथ डांस करेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बर्थडे पार्टी के दौरान अनुपमा और वसुंधरा मिलकर डांस करने वाली हैं. अनुपमा वसुंधरा को अपने इशारों पर पहली बार नचाएगी.

3/10





तोषु और पाखी को करारा जवाब देगी वसुंधरा स्टेज पर तोषु पराग बनकर कोठारी परिवार की बेइज्जती करने की कोशिश करने वाला है. वहीं पाखी वसुंधरा की मजाक बनाएगी. ऐसे में वसुंधरा का पारा हाई हो जाएगा.

4/10





वसुंधरा और अनुपमा की जमने वाली है महफिल बातों ही बातों में अनुपमा और वसुंधरा आपस में ही लड़ने बैठ जाएंगी. जल्द ही अनुपमा और वसुंधरा परिवार को बताएंगी कि वो भी मजाक कर रही हैं. वसुंधरा कहेगी कि उसका गुस्सा कोई भी उससे बेहतर नहीं कर सकता.

5/10





राही को लगने वाली है चोट अनुपमा और वसुंधरा के साथ डांस करते समय राही को चोट लगने वाली है. राही नाचते नाचते गिर जाएगी. राही के चोट लगते ही वसुंधरा की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी.

6/10





अनुपमा के हाथ पैर जोड़ेगा प्रेम सीरियल अनुपमा में जल्द पता चलेगा कि राही के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है. चोट लगते ही राही परेशान हो जाएगी, वो कहेगी कि उसके पेपर्स आने वाले हैं. ऐसे में प्रेम अनुपमा को कोठारी हाउस में रुकने के लिए कहने वाला है.

7/10





वसुंधरा के साथ एक छत की नीचे रहेगी अनुपमा राही की वजह से अनुपमा और वसुंधरा एक बार फिर से साथ रहने वाली हैं. हालांकि इस बार अनुपमा और वसुंधरा का रहना थोड़ा अलग होने वाला है. इस बार अनुपमा और वसुंधरा का झगड़ा नहीं होगा.

8/10





वसुंधरा के घर में होने वाली है एक एंट्री इसी बीच वसुंधरा की भांजी कोठारी हाउस में कदम रखने वाली है, ये लड़की अपने पति के साथ आएगी और आते ही अनुपमा को ताना मारेगी. ये अनुपमा को बताएगी कि अपनी बेटी की ससुराल में ऐसे नहीं रहा जाता.

9/10





अनुपमा को पड़ने वाले हैं ताने वसुंधरा की कमी उसकी भांजी पूरा करने वाली है, ये औरत आते ही अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देगी. ये बार बार अनुपमा को भी ताने मारने वाली है.

10/10



