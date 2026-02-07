Anupama 9 Maha Twists: आज सूरज कहां से निकला है... वसुंधरा को अपने इशारों पर नचाएगी अनुपमा, कहानी में होगी एक और एंट्री

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल
सीरियल अनुपमा में कहानी में आखिरकार वो समय आ गया है जब शो की स्टोरी लाइन बदली जानी है. बीते कई महीनों से अनुपमा मुंबई के चक्कर लगा रही है. अब सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने मुंबई के ट्रैक को खत्म करने का फैसला कर लिया है. जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा का परिवार वसुंधरा के साथ उसका जन्मदिन मनाता है. इस दौरान वसुंधरा अनुपमा की खूब तारीफ करती है. इतना ही नहीं वसुंधरा सबके सामने अनुपमा की खूब तारीफ भी करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा के नए दुश्मन बन जाएंगे.