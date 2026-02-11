Anupama 9 Maha Twists: 'उम्र का लिहाज उस बुढ़िया को...' अपनी सास को धमकाएगी कीर्ति, अनुपमा चलाएगी शैतानी दिमाग

1/10





अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में अनुपमा कोठारी हाउस की लग्जरी के मजे ले रही है. हालांकि इस दौरान भी अनुपमा प्रार्थना और राही की जिम्मेदारी उठा रही है. वहीं कीर्ति भी अनुपमा को परेशान कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति पता चलता है कि कपिल अपनी मां से मिलने गया है. ये बात जानकर कीर्ति का पारा हाई हो जाता है. वो गुस्से में कपिल का सिर दीवार में मार देती है. वहीं दूसरी तरफ प्रेम और प्रेरणा साथ में मुंबई जाते हैं. वहीं राही अनुपमा के साथ समय बिताती है. पराग दावा करता है कि वो अब कभी भी गौतम पर भरोसा नहीं करेगा. पराग कारोबार का सारा काम अंश को थमा देता है. इसी बीच कीर्ति और अनुपमा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/10





अपनी सास को धमकाने जाएगी कीर्ति सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मौका पाते ही कीर्ति अपनी सास को धमकी देने निकल जाएगी. यहां पर कीर्ति अपनी सास को कपिल से न मिलने की सलाह देने वाली है.

3/10





कपिल से होगी कीर्ति की लड़ाई कपिल को पता चल जाएगा कि कीर्ति वृद्धाश्रम गई है. कीर्ति के आते ही कपिल उससे झगड़ा करना शुरू कर देगा. ऐसे में कीर्ति अपनी सास की मौत की दुआ करने वाली है.

Advertisement

4/10





कीर्ति पर हाथ उठाएगा कपिल कीर्ति कहेगी कि उस बुढ़िया को पैसे की क्या जरुरत है. कीर्ति की बातें सुनकर कपिल का दिमाग खराब हो जाएगा. कपिल गुस्से में कीर्ति पर हाथ उठाने की कोशिश करने वाला है.

5/10





कीर्ति के सामने कपिल की बैंड बजाएगी वसुंधरा इसी बीच वसुंधरा कीर्ति के पास पहुंच जाएगी. वसुंधरा कपिल को बहुत जलील करने वाली है, वसुंधरा दावा करेगी कि वो कपिल को बर्बाद कर देगी, वहीं कीर्ति पीछे खड़े होर घड़ियाली आंसू बहाने वाली है.

6/10





कीर्ति की पोल खेलेगा पराग ख्याति से बात करते हुए पराग कीर्ति की पोल खोलने वाला है. पराग दावा करेगा कि कीर्ति एक नंबर की झूठी औरत है जो कि बचपन से लोगों का इस्तेमाल कर रही है.

Advertisement

7/10





अपनी जान देने जाएगा कपिल कीर्ति के सामने जलील होने के बाद कपिल अपनी जान देने निकल जाएगा. अनुपमा सही समय पर आकर कपिल को बचाने वाली है. अनुपमा जानने की कोशिश करेगी कि कपिल अपनी जान देने के पीछे क्यों पड़ा है.

8/10





अनुपमा देगी कपिल को हौसला अनुपमा कपिल को कीर्ति की पोल खोलने के लिए कहने वाली है. अनुपमा कहेगी कि अब जब भी कीर्ति उसके साथ बद्तमीजी करेगी तब वो उसकी वीडियो बनाए. ये वीडियो आगे चलकर कीर्ति की चालाकी सबको दिखा देगी.

9/10





छेड़खानी की शिकार होगी प्रेरणा दूसरी तरफ रात होते ही प्रेरणा प्रेम के साथ आइसक्रीम खाने जाएगी. यहां पर कुछ लड़के प्रेरणा के साथ बद्तमीजी करने वाले हैं. प्रेरणा इनमें से एक को चांटा मार देगी.

Advertisement

10/10



