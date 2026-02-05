Anupama 9 Maha Twists: हाथ से सत्ता फिसलते ही बौखलाएगी माही, गौतम के सामने उगलेगी जहर

1/10





अनुपमा की कहानी में फिर मचेगा घर में बवाल सीरियल अनुपमा में कहानी में वसुंधरा का गुरूर टूट चुका है. वसुंधरा समझ गई है कि अनुपमा के बिना उसका परिवार नहीं चल पाएगा. ऐसे में वसुंधरा ने अनुपमा के आगे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा खुद घर जाकर अनुपमा से माफी मांगती है. कोठारी परिवार के लोग अपने घर को दियो से रोशन करते हैं. वहीं वसुंधरा ऐलान करती है कि वो परी को अपनी बहू का दर्जा दे देगी. ये बात सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है. पराग परिवार के लोगों को कोठारी हाउस आने का न्योता देता है. पराग बताता है कि वो वसुंधरा के जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन करने वाला है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ताबड़तोड़ ट्विस्ट आएगा.

2/10





प्रेरणा को ताने मारेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रेरणा भी वसुंधरा के जन्मदिन में जाने की कोशिश करेगी. वसुंधरा प्रेरणा पर भड़क जाएगी. ऐसे में अनुपमा प्रेरणा को सपोर्ट करेगी.

3/10





अनुपमा की जमकर तारीफ करेगी वसुंधरा परिवार के सामन वसुंधरा अनुपमा की जमकर तारीफ करने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि अनुपमा की सच्चाई ने उसके परिवार को बचा लिए, वरना रजनी ने तो उसे बर्बाद ही कर दिया था.

4/10





वसुंधरा को नखरे दिखाएगा तोषु तोषु और किंजल कोठारी हाउस जाने से बचने वाले हैं. दोनों दावा करेंगे कि जब जब शाह परिवार कोठारी हाउस जाता है तब तब किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है.

5/10





वसुंधरा का जन्मदिन मनाएगा पराग जल्द ही पराग और परिवार के लोग वसुंधरा के जन्मदिन की तैयारी करेंगे. इस दौरान प्रेम बा के लिए केक बनाएगा. राही घर के बाकी काम निपटाने वाली है. यहां प्रेम और राही को रोमांस करने का मौका मिलने वाला है.

6/10





परी का होगा कोठारी हाउस में स्वागत इसी बीच अनुपमा परी और परिवार के बाकी लोगों के साथ कोठारी हाउस पहुंच जाएगी. यहां पर अनुपमा का भव्य स्वागत होगा. पराग परी को अपने घर की बेटी कहकर बुलाएगा.

7/10





बा और बापूजी की नकल बनाएंगे परिवार के लोग वसुंधरा के बर्थडे के केक को कट करने के बाद पराग और ख्याति बा और बापूजी बनने वाले हैं. बा और बापूजी बनकर पराग और ख्याति अनुपमा की क्लास लगाएंगे.

8/10





दूसरी अनुपमा बनेगी राही मौका मिलते ही राही अनुपमा बन जाएगी. अनुपमा परिवार के सामने अनुपमा की तरह 25 पन्नों का भाषण देने वाली है. राही को देखकर तो अनुपमा को भी सदमा लग जाएगा.

9/10





प्रेम और राही एक दूसरे से करेंगे वादा प्रेम और राही एक दूसरे से साथ न छोड़ने का वादा करेंगे. राही प्रेम को बताएगी कि वो अभी मां नहीं बनना चाहती है. प्रेम भी राही की हां में हां मिलाने वाला है. ये सारी बातें वसुंधरा सुन लेगी.

10/10



