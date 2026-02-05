Anupama 9 Maha Twists: हाथ से सत्ता फिसलते ही बौखलाएगी माही, गौतम के सामने उगलेगी जहर

अनुपमा की कहानी में फिर मचेगा घर में बवाल
सीरियल अनुपमा में कहानी में वसुंधरा का गुरूर टूट चुका है. वसुंधरा समझ गई है कि अनुपमा के बिना उसका परिवार नहीं चल पाएगा. ऐसे में वसुंधरा ने अनुपमा के आगे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा खुद घर जाकर अनुपमा से माफी मांगती है. कोठारी परिवार के लोग अपने घर को दियो से रोशन करते हैं. वहीं वसुंधरा ऐलान करती है कि वो परी को अपनी बहू का दर्जा दे देगी. ये बात सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है. पराग परिवार के लोगों को कोठारी हाउस आने का न्योता देता है. पराग बताता है कि वो वसुंधरा के जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन करने वाला है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ताबड़तोड़ ट्विस्ट आएगा.