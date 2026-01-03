Anupama 9 Maha Twists: न घर का न घाट का... पराग को कहीं का नहीं छोड़ेगी रजनी, पड़ेंगे खाने के भी लाले

1/10





सीरियल अनुपमा में शुरू होगी पराग की बर्बादी सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी हो चुकी है. शादी की रस्मों के बीच भी खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. ईशानी ने अनुपमा की नाक में दम कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पुलिस बताती है कि ईशानी गलत काम करते पकड़ी गई है. ऐसे में आसपास के लोग अनुपमा और उसके परिवार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं. ये लोग रजनी और उसके बेटे के बारे में भी बुरा भला बोलते हैं. हालांकि रजनी चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है. ऐसा होते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है.

समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ेगी अनुपमा अनुपमा ईशानी को गलत बताने वालों पर भड़कने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि उसके बच्चे कुछ भी गलत नहीं कर सकते. ऐसे में रजनी चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने वाली है.

शर्म के मारे नीची होंगी सबकी निगाहें अनुपमा की जली कटी बातें सुनकर सब लोगों की निगाह नीची होने वाली है. अनुपमा अपने छत्तीस पन्नों के भाषण के जरिए सबकी बोलती बंद कर देगी. अनुपमा सबको याद दिलाएगी कि उनके घर में भी बेटियां हैं.

ईशानी की फटकार लगाएगी अनुपमा मोहल्ले के लोगों की बोलती बंद करने के बाद अनुपमा पाखी को डांटने वाली है. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी पर भी भड़क जाएगी. अनुपमा ईशानी को समझाएगी कि परिवार के लोग उसका बुरा नहीं चाहते हैं.

भारती के हाथ लगेगा सबूत अनुपमा का ज्ञान सुनने के बाद भारती मायके से विदा लेने वाली है. इस दौरान प्रेरणा भारती को चेतावनी देगी. घर जाते ही भारती के हाथ वो पेपर्स लग जाएंगे जिस पर अनुपमा ने साइन किया था.

रजनी के प्लान को चौपट करेगी भारती शादी के बाद भारती अनुपमा को बताने की कोशिश करने वाली है कि वो गलत फंस चुकी है. भारती अनुपमा को जैसे ही सच बताने निकलेगी वैसे ही रजनी उसे रोक लेगी.

भारती को सच का आइना दिखाने वाली है रजनी भारती की जबान बंद करने के लिए रजनी उसे काम में फंसाने वाली है. शादी के बाद रजनी भारती को अपे घर की नौकरानी बना देगी. भारती के पास इतना समय ही नहीं बचेगा कि वो अनुपमा को कुछ बता सके.

पराग की बर्बादी का कारण बनेगी रजनी जल्द ही राही चॉल के पेपर्स को जलने वाली है. ऐसा होते ही रजनी और पराग का प्लान चौपट हो जाएगा. रजनी की एक गलती की वजह से पराग को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा.

वसुंधरा को लगने वाला है सदमा जल्द ही पराग को पता चलेगा कि वो रजनी की वजह से सड़क पर आ चुका है. ऐसा होते ही वसुंधरा को सदमा लगने वाला है. वसुंधरा ये बात पचा नहीं पाएगी कि रजनी ने पराग को तबाह कर दिया.

