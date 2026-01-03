Anupama 9 Maha Twists: न घर का न घाट का... पराग को कहीं का नहीं छोड़ेगी रजनी, पड़ेंगे खाने के भी लाले

सीरियल अनुपमा में शुरू होगी पराग की बर्बादी
सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी हो चुकी है. शादी की रस्मों के बीच भी खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. ईशानी ने अनुपमा की नाक में दम कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पुलिस बताती है कि ईशानी गलत काम करते पकड़ी गई है. ऐसे में आसपास के लोग अनुपमा और उसके परिवार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं. ये लोग रजनी और उसके बेटे के बारे में भी बुरा भला बोलते हैं. हालांकि रजनी चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है. ऐसा होते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है.