Anupama 9 Maha Twists: पूरे खानदान के सामने अंश को जूते से मारेगा पराग, अनुपमा का खौलने वाला है खून

अनुपमा की कहानी में आने वाली है किसकी शामत सीरियल अनुपमा में प्रार्थना का बेबी शॉवर में बवाल कट गया था. अब अनुपमा के घर में मकर संक्रांति को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग को पतंगबाजी के लिए चैलेंज करती है. इस दौरान परिवार के बाकी लोग समय़ में समय बिताते हैं. राही और प्रेम को भी रोमांस करने का मौका मिल जाता है. अनुपमा पराग को पतंगबाजी में कड़ी टक्कर देती है. हालांकि ऐन मौके पर अनुपमा जानबूझकर पराग से हार जाती है. इस बात से अनजान पराग बहुत खुश हो जाता है. इसी बीच एक बड़ी मुसीबत सीरियल अनुपमा में दस्तक देने वाली है जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर से बदनाम हो जाएगी.

मकर संक्रांति में जीत का जश्न मनाएगा पराग सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा को हराकर पराग बहुत खुश हो जाएगा. परिवार के लोगों के साथ वो अनुपमा की हार का जश्न मनाने वाला है.

प्रार्थना को अकेली छोड़कर जाएगी लीला दूसरी तरफ लीला का भी पतंगबाजी देखने का मन करने वाला है. ये बात जानकर प्रार्थना लीला को अनुपमा के पास जाने के लिए कहेगी. प्रार्थना के कहने पर लीला उसे अकेली छोड़कर चली जाएगी.

प्रार्थना को लगने वाली है चोट लीला के जाते ही प्रार्थना को चोट लगने वाली है. अनुपमा प्रार्थना के गिरते घबरा जाएगी. वही परिवार के लोगों के बीच भी हंगामा मच जाएगा. प्रार्थना गिरते ही बेहोश हो जाएगी.

खौलेगा पराग का खून प्रार्थना की हालत देखकर पराग का खून खौलने वाला है. पराग परिवार के सामने पहले अनुपमा पर भड़केगा. इसी बीच लीला खुद को कोसना शुरू कर देगी. लीला पराग के सामने अपनी गलती मानने वाली है.

अंश को चप्पल से मारेगा पराग ऐसे में पराग का गुस्सा अंश पर फूटने वाला है. गुस्से में अंश पर अपनी चप्पल फेंकना शुरू कर देगा. पराग अंश को परिवार सामने एक निकम्मा दामाद बताएगा. ये बात गौतम बहुत खुश होगा.

अनुपमा का होगा दिमाग खराब पराग की बातें सुनकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाएगा. अनुपमा दावा करेगी कि पराग को अपने दामाद के बारे में ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए. पराग अनुपमा को भी सुनाएगा.

पराग और वसुंधरा से लड़ेगी अनुपमा पराग और वसुंधरा दोनों ही अनुपमा पर भड़कने वाले हैं. पराग कि उसने प्रार्थना को अनुपमा के साथ भेजकर ही गलती कर दी. वहीं ख्याति भी जमकर आंसू बहाएगी.

रजनी से बात करेगी अनुपमा इसी बीच अनुपमा रजनी को फोन घुमाएगी. वीडियो कॉल पर दोनों सहेलियां खूब बातें करने वाली हैं. इस दौरान रजनी अनुपमा को वापस न आने की सलाह देने वाली है.

