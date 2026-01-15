Anupama 9 Maha Twists: पूरे खानदान के सामने अंश को जूते से मारेगा पराग, अनुपमा का खौलने वाला है खून

अनुपमा की कहानी में आने वाली है किसकी शामत
सीरियल अनुपमा में प्रार्थना का बेबी शॉवर में बवाल कट गया था. अब अनुपमा के घर में मकर संक्रांति को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग को पतंगबाजी के लिए चैलेंज करती है. इस दौरान परिवार के बाकी लोग समय़ में समय बिताते हैं. राही और प्रेम को भी रोमांस करने का मौका मिल जाता है. अनुपमा पराग को पतंगबाजी में कड़ी टक्कर देती है. हालांकि ऐन मौके पर अनुपमा जानबूझकर पराग से हार जाती है. इस बात से अनजान पराग बहुत खुश हो जाता है. इसी बीच एक बड़ी मुसीबत सीरियल अनुपमा में दस्तक देने वाली है जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर से बदनाम हो जाएगी.