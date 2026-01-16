Anupama 9 Maha Twists: उल्टी गिनती शुरू... पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी, टूटने वाला है ख्याति का गुरूर

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल
सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. प्रार्थना और उसके बच्चे की वजह से शाह परिवार और कोठारी परिवार में झगड़ा चल रहा है. ऐसे में अनुपमा बुरी तरह से पिस रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के घर में पराग का पारा हाई हो जाता है. पराग गुस्से में अंश को चप्पल से मारता है. अंश की बेइज्जती होते ही अनुपमा भड़क जाता है. अनुपमा दावा करती है कि जब तक प्रार्थना ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मुंबई नहीं जाएगी. अनुपमा का ये फैसला जल्द ही उस पर भारी पड़ने वाला है.