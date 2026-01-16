Anupama 9 Maha Twists: उल्टी गिनती शुरू... पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी, टूटने वाला है ख्याति का गुरूर

1/10





अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. प्रार्थना और उसके बच्चे की वजह से शाह परिवार और कोठारी परिवार में झगड़ा चल रहा है. ऐसे में अनुपमा बुरी तरह से पिस रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के घर में पराग का पारा हाई हो जाता है. पराग गुस्से में अंश को चप्पल से मारता है. अंश की बेइज्जती होते ही अनुपमा भड़क जाता है. अनुपमा दावा करती है कि जब तक प्रार्थना ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मुंबई नहीं जाएगी. अनुपमा का ये फैसला जल्द ही उस पर भारी पड़ने वाला है.

2/10





अनुपमा को आएगा फोन सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जस्सी अनुपमा को वीडियो कॉल करके चॉल तोड़ने की बात बताएगी. ये बात सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

3/10





खौलने वाला है पराग का खून अनुपमा के घर से लौटने के बाद पराग अपना गुस्सा शांत करने के लिए ठंडे पानी से नहाने वाला है. पराग का हाल देखकर वसुंधरा और ख्याति घबरा जाएंगी. वहीं अनुपमा को भी सदमा लग जाएगा.

Advertisement

4/10





प्रार्थना की वजह से परेशान होगा पूरा परिवार प्रार्थना की वजह से पूरा परिवार परेशान होने वाला है. अनुपमा को घरवाले मुंबई नहीं जाने देंगे. वहीं अनुपमा चॉलवालों के पास जाने की जिद करने वाली है. ऐसा करके अनुपमा बुरा फंस जाएगी.

5/10





अनुपमा को मिलेगी बुरी खबर इसी बीच अनुपमा को समझ आएगा कि चॉल को तोड़ने में बस कुछ घंटों का समय ही बचा है. ये बात जानकर अनुपमा खूब आंसू बहाने वाली है. परिवार के लोग अनुपमा को समझाएंगे कि उसे कहीं नहीं जाना चाहिए.

6/10





रातों रात मुंबई पहुंचेगी अनुपमा परिवार के खिलाफ जाकर अनुपमा मुंबई जाने वाली है. किंजल भी अनुपमा को सपोर्ट करने वाली है. बा अनुपमा पर भड़क जाएगी. वहीं पाखी भी अनुपमा को खरीखोटी सुनाएगी.

Advertisement

7/10





पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी अनुपमा चॉल को तोड़ने से रोक लेगी. ऐसा होते ही पराग के बिजनेस प्लान पर पानी फिरने वाला है. इस बार रजनी पराग की इस बर्बादी की वजह बनने वाली है. रजनी पराग से सालों पुराना बदला लेगी.

8/10





पराग होने वाला है पूरी तरह से बर्बाद रजनी की वजह से पराग की सारी इंवेस्टमेंट एक रात में बर्बाद हो जाएगी. पराग और उसका परिवार सड़क पर आने वाला है. ये बात जानकर वसुंधरा को सदमा लग जाएगा.

9/10





अनुपमा के सामने आएगा सच अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी ने किस तरह से उसे बेवकूफ बनाकर एनओसी पर साइन करवाए थे. अनुपमा कोर्ट में ये बात साबित कर देगी. अनुपमा की एक चाल रजनी पर भारी पड़ेगी.

Advertisement

10/10



