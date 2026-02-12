Anupama 9 Maha Twists: प्यार में अंधी हो चुकी प्रेरणा को उसकी औकात दिखाएगा प्रेम, कटने वाली है वसुंधरा की भी नाक

अनुपमा की कहानी में टूटेगा एक और घर?
सीरियल अनुपमा में अनुपमा अपनी बेटी की ससुराल में जाकर पड़ गई है. तभी तो आते ही कीर्ति ने सबसे पहले अनुपमा को ही ताना कसा था. कीर्ति ने दावा किया था कि इस तरह से बेटी की ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कपिल बिना उसे बताए अपनी मां से मिसने चला गया है. कीर्ति कपिल का सिर दीवार में मार देती है. कपिल अपनी चोट अनुपमा से छिपाता है. अनुपमा समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है. ऐसे में अनुपमा सच का पता लगाने का फैसला करती है. दूसरी तरफ राही को डर सताने लग जाता है कि कोई उसे प्रेम से अलग न कर दे. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा ट्विस्ट आने को है.