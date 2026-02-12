Anupama 9 Maha Twists: प्यार में अंधी हो चुकी प्रेरणा को उसकी औकात दिखाएगा प्रेम, कटने वाली है वसुंधरा की भी नाक

1/10





अनुपमा की कहानी में टूटेगा एक और घर? सीरियल अनुपमा में अनुपमा अपनी बेटी की ससुराल में जाकर पड़ गई है. तभी तो आते ही कीर्ति ने सबसे पहले अनुपमा को ही ताना कसा था. कीर्ति ने दावा किया था कि इस तरह से बेटी की ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कपिल बिना उसे बताए अपनी मां से मिसने चला गया है. कीर्ति कपिल का सिर दीवार में मार देती है. कपिल अपनी चोट अनुपमा से छिपाता है. अनुपमा समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है. ऐसे में अनुपमा सच का पता लगाने का फैसला करती है. दूसरी तरफ राही को डर सताने लग जाता है कि कोई उसे प्रेम से अलग न कर दे. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा ट्विस्ट आने को है.

2/10





प्रेम का फायदा उठाएगी प्रेरणा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रेरणा सोते हुए प्रेम को 2 बार किस करने वाली है, ऐसा करके प्रेरणा अपने लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है.

3/10





प्रेम की खुलने वाली है आंख अचानक ही प्रेम की आंख खुल जाएगी. ऐसा होते ही प्रेम प्रेरणा पर भड़क जाएगा. प्रेम पहले पूछेगा कि प्रेरणा उसके इतने करीब कैसे आई. प्रेरणा प्रेम से झूठ बोलने वाली है.

Advertisement

4/10





प्रेरणा की आने वाली है शामत प्रेरणा की बातें सुनकर प्रेम का खून खौल जाएगा. प्रेम, प्रेरणा पर भड़क जाएगा. प्रेम दावा करेगा कि वो राही के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता.

5/10





राही से सच छिपाएगा प्रेम पहले ही प्रेम प्रेरणा को राही को सारा सच बताने की धमकी देगा. जिसके बाद प्रेम राही से ही झूठ बोलने वाला है. प्रेम, समझ जाएगा कि राही उसके बिना बहुत परेशान है.

6/10





कीर्ति के पीछे पड़ेगी अनुपमा जल्द ही अनुपमा कीर्ति के पीछे पड़ने वाली है. कीर्ति को फंसाने के लिए अनुपमा कपिल को आइडिया देने वाली है. जिसके बाद कपिल, कीर्ति का वीडियो बनाने वाला है.

Advertisement

7/10





कीर्ति की वीडियो बनाएगी अनुपमा अनुपमा के कहने पर कपिल कीर्ति की वीडियो बनाने वाला है. ऐसा होते ही अनुपमा ये वीडियो पराग और वसुंधरा को दिखा देगी. कीर्ति को यकीन नहीं होगा कि अनुपमा ऐसा क सकती है.

8/10





कपिल का सच आएगा बाहर प्रेरणा की बातें सुनकर प्रेम का खून खौल जाएगा. प्रेम, प्रेरणा पर भड़क जाएगा. प्रेम दावा करेगा कि वो राही के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता.

9/10





गम में डूबने वाली है वसुंधरा कीर्ति की वजह से वसुंधरा की एक बार फिर से नाक कट जाएगी. वसुंधरा कीर्ति को खूब खरीखोटी सुनाएगी. वसुंधरा को इस बात का अफसोस होगा कि उसे सालों तक कीर्ति को सपोर्ट किया.

Advertisement

10/10



