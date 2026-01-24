Anupama 9 Maha Twists: 'डायन कही की...' रजनी को जमकर कोसेगी प्रेरणा, मिनटों में दिखाएगी अपनी मां को औकात

अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और तूफान
सीरियल अनुपमा में इस समय खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अनुपमा और रजनी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो इस बार रजनी को अपनी मनमानी नहीं करने देगी, वहीं रजनी पैसे कमाने के पीछे पागल है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा चॉल के बाहर अपनी झोपड़ी बना लेती है. इस दौरान राही और प्रेम को पता चल जाता है कि पराग का चॉल से क्या कनेक्शन है. दूसरी तरफ वसुंधरा और पराग की बहस हो जाती है. घर गिरवी होने की बात सुनकर वसुंधरा बीमार पड़ जाती है. वसुंधरा की हालत बिगड़ते ही परिवार के लोगों के बीच हंगामा मच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.