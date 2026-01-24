Anupama 9 Maha Twists: 'डायन कही की...' रजनी को जमकर कोसेगी प्रेरणा, मिनटों में दिखाएगी अपनी मां को औकात

1/10





अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और तूफान सीरियल अनुपमा में इस समय खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अनुपमा और रजनी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो इस बार रजनी को अपनी मनमानी नहीं करने देगी, वहीं रजनी पैसे कमाने के पीछे पागल है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा चॉल के बाहर अपनी झोपड़ी बना लेती है. इस दौरान राही और प्रेम को पता चल जाता है कि पराग का चॉल से क्या कनेक्शन है. दूसरी तरफ वसुंधरा और पराग की बहस हो जाती है. घर गिरवी होने की बात सुनकर वसुंधरा बीमार पड़ जाती है. वसुंधरा की हालत बिगड़ते ही परिवार के लोगों के बीच हंगामा मच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

भारती गिनाएगी अनुपमा की गलतियां सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, भारती अनुपमा और जस्सी से मिलने जाएगी. यहां पर भारती अनुपमा को ही गलत बताने वाली है. भारती की बातें सुनकर जस्सी और अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

जस्सी और भारती का होने वाला है झगड़ा जस्सी भारती पर भड़क जाएगी. जस्सी भारती को बताएगी कि रजनी कितनी बेकार इंसान है. हालांकि भारती जस्सी की एक भी बात नहीं सुनने वाली है. भारती बार बार अनुपमा को ही पीछे हटने के लिए कहेगी.

अनुपमा को चैलेंज करेगी रजनी इसी बीच अनुपमा थाने के चक्कर लगाने वाली है. अनुपमा रजनी को जेल नहीं भिजवा पाएगी. ऐसे में रजनी अनुपमा को चैलेंज करने वाली है. रजनी कहेगी कि अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी.

फूटने वाला है प्रेरणा का गुस्सा जल्द ही प्रेरणा अपनी मां से मिलने उसके घर जाएगी. आते ही प्रेरणा रजनी पर आग की तरह बरसने वाली है. प्रेरणा दावा करेगी कि रजनी एक घटिया इंसान है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है. प्रेरणा कहेगी कि काश अनुपमा उसकी मां होती.

रजनी को डायन बताएगी प्रेरणा गुस्से में प्रेरणा रजनी को खूब जलील करेगी. प्रेरणा दावा करेगी कि उसकी मां एक डायन है. ये बात सुनकर रजनी खूब आंसू बहाने वाली है. रजनी फैसला करेगी कि इस बात के लिए वो अनुपमा से बदला लेगी.

खून का कड़वा घूट पीएगी रजनी रजनी अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी. वहीं प्रेरणा एक बार फिर से अपनी मां को छोड़कर जाने का ऐलान करेगी. प्रेरणा की बातें सुनकर रजी को तगड़ा सदमा लगेगा.

राही मारेगी यूटर्न दूसरी तरफ वसुंधरा राही पर प्रेशर बनाने वाली है. वसुंधरा दावा करेगी कि राही और माही को मिलकर अनुपमा को रोकना होगा ताकि उसका घर नीलाम न ह. ऐसे में राही और माही एक नए मिशन पर निकल जाएंगी.

पराग का घर होगा नीलाम बताया जा रहा है कि राही और माही के मना करने के बाद भी अनुपमा नहीं मानेगी. अनुपमा जल्द ही चॉल को तोड़ने का ऑर्डर रुकवा देगी. ऐसा होते ही पराग का घर नीलाम हो जाएगा.

