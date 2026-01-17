Anupama 9 Maha Twists: अपनी ही मां के खिलाफ खड़ी होगी प्रेरणा, रजनी के हाथ से फिसलेगी सत्ता?

अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
सीरियल अनुपमा में अनुपमा को रजनी ने सदमा दे दिया है. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी चॉल कैसे टूट रही है. अनुपमा को ये बात सुनकर इती घबराहट हो गई है कि उसने अपने परिवार से लड़ना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, जस्सी अनुपमा को फोन करके चॉल के बारे में बताती है. अनुपमा मुंबई जाने की जिद करती है. ऐसे में अंश अनुपमा को रोकता है. किंजल अंश पर भड़क जाती है. वहीं लीला भी अनुपमा पर भड़क जाती है दूसरी तरफ पराग के परिवार में भी हंगामा मच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है.