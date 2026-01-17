Anupama 9 Maha Twists: अपनी ही मां के खिलाफ खड़ी होगी प्रेरणा, रजनी के हाथ से फिसलेगी सत्ता?

1/10





अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में अनुपमा को रजनी ने सदमा दे दिया है. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी चॉल कैसे टूट रही है. अनुपमा को ये बात सुनकर इती घबराहट हो गई है कि उसने अपने परिवार से लड़ना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, जस्सी अनुपमा को फोन करके चॉल के बारे में बताती है. अनुपमा मुंबई जाने की जिद करती है. ऐसे में अंश अनुपमा को रोकता है. किंजल अंश पर भड़क जाती है. वहीं लीला भी अनुपमा पर भड़क जाती है दूसरी तरफ पराग के परिवार में भी हंगामा मच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है.

अनुपमा पहुंचेगी मुंबई सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाएगी. अनुपमा के साथ राही और प्रेम भी मुंबई जाने वाले हैं. रास्ते में प्रेम और राही जाम में फंसने वाले हैं.

रजनी के घर पर अनुपमा को मिलेगा ताला प्रेम और राही को छोड़कर अनुपमा रजनी के घर जाने का फैसला करती है, अनुपमा को भरोसा होता है कि रजनी उसकी मदद जरुर करेगी. हालांकि अनुपमा को रजनी के घर पर ताला मिलता है.

राही और प्रेम को मिलेगा प्रेरणा का साथ रास्ते में प्रेम और राही को प्रेरणा मिलने वाली है. प्रेम और राही को प्रेरणा बताएगी कि उसे रजनी पर पहले से ही शक था. ऐसे में तीनों मिलकर चॉल की तरफ चल देंगे.

अनुपमा को लगने वाला है सदमा चॉल पर पहुंचते ही अनुपमा रजी से टकराएगी. अनुपमा रजनी से चॉल को तोड़ने से रोकने के लिए कहने वाली है. ऐसे में रजनी दावा करेगी कि अनुपमा के कहने पर ही चॉल को तोड़ा जा रहा है.

अनुपमा को जलील करेंगे लोग ये बात सुनते ही चॉल के लोग अनुपमा पर भड़क जाएंगे. ये लोग अनुपमा को लालची बताना शुरू कर देंगे. रजनी की बजाय अनुपमा चॉलवालों के निशाने पर आने वाली है. ऐसे में जस्सी अनुपमा को सपोर्ट करेगी.

रजनी की पोल खोलेगी प्रेरणा अनुपमा की बदनामी होते देखकर प्रेरणा का पारा हाई होने वाला है. प्रेरणा लोगों के सामने अपनी मां की पोल खोलने की कोशिश करने वाली है. हालांकि हंगामे में कोई भी प्रेरणा की बात पर भोसा नहीं करेगा.

पराग की होगी कहानी में एंट्री इसी बीच अनुपमा की चॉल में पराग की एंट्री होने वाली है. अपनी चॉल में हंगामा होते देखकर पाग का दिमाग खराब हो जाएगा. पराग जानने की कोशिश करेगा कि चॉल अब तक क्यों नहीं टूटी है.

माही को अपने प्लान के बारे में बताएगा गौतम पराग और रजनी को साथ देखकर अनुपमा पूरा खेल समझ जाएगी. दूसरी तरफ गौतम माही को अपने आगे के प्लान के बारे में बताएगा. गौतम दावा करेगा कि आगे चलकर कैसे वो पराग के बिजनेस को अपना बनाने वाला है.

