Anupama 9 Maha Twists: वसुंधरा के आगे कैंची की तरह जबान चलाएगी प्रेरणा, पाखी को रंगे हाथ पकड़ेगी राही

सीरियल अनुपमा की कहानी में शुरू होगा एक और ड्रामा
सीरियल अनुपमा में इस समय खूब घमासान देखने को मिल रहा है. अनुपमा भारती की शादी करवाने के बाद बहुत खुश है. वहीं रजनी को भी यकीन हो गया है कि वो जल्द ही मालामाल हो जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, दिवाकर चुपके से पाखी से मिलने जाता है. दिवाकर पाखी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कॉलेज के जमाने से उससे प्यार करता है. पाखी उसकी बातों में फंस जाती है. इस दौरान दिवाकर पाखी को शादी के लिए प्रपोज करता है. दूसरी तरफ अनुपमा को अहमदाबाद का बुलावा आता है. जल्द ही रज इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है. रजनी की वजह से सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.