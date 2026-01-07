Anupama 9 Maha Twists: वसुंधरा के आगे कैंची की तरह जबान चलाएगी प्रेरणा, पाखी को रंगे हाथ पकड़ेगी राही

1/10





सीरियल अनुपमा की कहानी में शुरू होगा एक और ड्रामा सीरियल अनुपमा में इस समय खूब घमासान देखने को मिल रहा है. अनुपमा भारती की शादी करवाने के बाद बहुत खुश है. वहीं रजनी को भी यकीन हो गया है कि वो जल्द ही मालामाल हो जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, दिवाकर चुपके से पाखी से मिलने जाता है. दिवाकर पाखी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कॉलेज के जमाने से उससे प्यार करता है. पाखी उसकी बातों में फंस जाती है. इस दौरान दिवाकर पाखी को शादी के लिए प्रपोज करता है. दूसरी तरफ अनुपमा को अहमदाबाद का बुलावा आता है. जल्द ही रज इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है. रजनी की वजह से सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

2/10





अनुपमा को मुंबई से भगाएगी रजनी

3/10





प्रेरणा को अपने साथ लेकर जाएगी राही राही और प्रेम प्रेरणा को भी अपने साथ अहमदाबाद लेकर जाने वाले हैं. कोठारी हाउस में प्रेरणा को देखकर पराग को सदमा लगने वाला है. वहीं ख्याति प्रेरणा का स्वागत करने वाली है.

Advertisement

4/10





वसुंधरा को जलील करेगी प्रेरणा प्रेरणा वसुंधरा के मंदिर को पूरा घर बता देगी. वसुंधरा जैसे ही प्रेरणा पर भड़केगी वो उसे सुनाना शुरू कर देगी. प्रेरणा दावा करने वाली है कि वसुंधरा अपने घर पर कब्जा करके रखती है.

5/10





प्रेरणा की शक्ल से नफरत करेगी वसुंधरा प्रेरणा की हरकतें वसुंधरा को बहुत परेशान करने वाली हैं. वसुंधरा मन ही मन सोचेगी कि रजनी की बेटी उसकी तरह बद्तमीज है. वहीं परिवार के बाकी लोग भी मन ही मन वसुंधरा को जलील होते देखकर खुश होने वाले हैं.

6/10





राही को चेतावनी देगी माही दिवाकर से अनजान माही राही को चेतावनी देने वाली है. माही दावा करेगी कि राही को प्रेरणा और प्रेम को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए. ऐसे में राही अपनी बहन की बोलती बंद कर देगी.

Advertisement

7/10





राही को जलील करेगा गौतम गौतम राही को याद दिलाएगा कि कैसे दिवाकर उसके पीछे पड़ा हुआ है. गौतम की बातों का राही करारा जवाब देने वाली है, इस दौरान राही ये नहीं समझ पाएगी कि दिवाकर को भड़काने के पीछे गौतम का ही हाथ है.

8/10





पाखी को रंगे हाथ पकड़ेगी राही दिवाकर और पाखी को राही घर के बाहर देखने वाली है. दिवाकर को देखकर प्रेम का खून भी खौल जाएगा. ऐसे में राही प्रेम को शांति से काम लेने के लिए कहेगी. जल्द ही दिवाकर, अनुपमा से मिलने जाएगा.

9/10





दिवाकर को घर लेकर जाएगी पाखी पाखी शादी की बात करने के लिए दिवाकर को अपने घर पर लेकर जाने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा. अनुपमा पाखी को दिवाकर का सच बताने की कोशिश करेगी.

Advertisement

10/10



