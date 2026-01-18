Anupama 9 Maha Twists: अपनी मां को सबक सिखाने के लिए घर में सेंध मारेगी प्रेरणा, होगी अब तक की सबसे बड़ी चोरी

1/10





अनुपमा की कहानी में फिर मचेगा बवाल सीरियल अनुपमा में अनुपमा को अब तक समझ नहीं आया है कि रजनी उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है. रजनी ने अपने फायदे के लिए अनुपमा का फायदा उठाया है. रजनी अनुपमा को बार बार बेवकूफ बना रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा जल्द से मुंबई पहुंचती है. अनुपमा को लगता है कि रजनी उसकी मदद करेगी, हालांकि रजनी के घर पर अनुपमा को ताला मिलता है. वहीं राही और प्रेम जस्सी के पास पहुंच जाते हैं. राही समझ जाती है कि रजनी क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही है. राही और प्रेम के पीछे पीछे प्रेरणा भी चॉल पहुंच जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने को है.

रजनी के आगे हाथ पैर जोड़ेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा फटाफट चॉलवालों के पास जाएगी. अनुपमा आते ही रजनी से मदद की गुहार लगाने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि रजनी चॉल को बचा लेगी.

रजनी दिखाएगी अनुपमा को तेवर सबके सामने रजनी अनुपमा को गुनेहगार साबित करने वाली है. रजनी दावा करेगी कि अनुपमा ने पैसे की खातिर चॉल के लोगों की कुर्बानी चढ़ दी है. ये बाचत को सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

राही और प्रेम का फूटेगा गुस्सा राही और प्रेम अनुपमा पर इल्जाम होते ही रजनी पर भड़कने वाले हैं. राही और प्रेम दावा करेंगे कि रजनी अनुपमा को फंसा रही है. हालांकि कोई भी अनुपमा और उसके परिवार की बात नहीं सुनेगा.

अपनी मां पर भड़केगी प्रेरणा अनुपमा का नाम खराब होते ही प्रेरणा का पारा भी हाई होने वाला है. प्रेरणा लोगों को बताने की कोशिश करेगी कि अनुपमा नहीं बल्कि रजनी ही असली गुनेहगार है.

अनुपमा की हालत होने वाली है खराब रजनी के आरोप सुनकर अनुपमा की हालत खराब हो जाएगी. अनुपमा को पहली बार समझ आएगा कि रजनी कितनी बेकार इंसान है. अनुपमा को ये भी याद आने वाला है कि राही ने उसे पहले आगाह किया था.

रजनी से पंगा लेगी प्रेरणा प्रेरणा एक बार फिर अपनी मां के खिलाफ खड़ी होने वाली है. प्रेरणा फैसला करेगी कि वो हर हालत में रजनी को एक्सपोज करने वाली है. इस काम में प्रेम और राही भी उसकी मदद करेंगे.

अपने ही घर में चोरी करेगी प्रेरणा अनुपमा को बचाने के लिए प्रेरणा NOC चोरी करने वाली है. ये काम करने के लिए प्रेरणा अपनी ही मां के घर में सेंध लगा देगी. प्रेरणा पेपर्स चोरी करके अनुपमा के हाथ में थमाने वाली है.

रजनी को हराने वाली है अनुपमा NOC हाथ लगते ही अनुपमा इन पेपर्स को तबाह करने वाली है. ऐसा होते ही रजनी का दांव उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा. अनुपमा साबित कर देगी कि रजनी गलत है.

