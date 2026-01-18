Anupama 9 Maha Twists: अपनी मां को सबक सिखाने के लिए घर में सेंध मारेगी प्रेरणा, होगी अब तक की सबसे बड़ी चोरी

अनुपमा की कहानी में फिर मचेगा बवाल
सीरियल अनुपमा में अनुपमा को अब तक समझ नहीं आया है कि रजनी उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है. रजनी ने अपने फायदे के लिए अनुपमा का फायदा उठाया है. रजनी अनुपमा को बार बार बेवकूफ बना रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा जल्द से मुंबई पहुंचती है. अनुपमा को लगता है कि रजनी उसकी मदद करेगी, हालांकि रजनी के घर पर अनुपमा को ताला मिलता है. वहीं राही और प्रेम जस्सी के पास पहुंच जाते हैं. राही समझ जाती है कि रजनी क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही है. राही और प्रेम के पीछे पीछे प्रेरणा भी चॉल पहुंच जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने को है.