Anupama 9 Maha Twists: आप भी पैसे कमाने के लिए... अनुपमा के चक्कर में बुरा फंसेगी रजनी, पूरे खानदान के मुंह पर पुतेगी कालिख

सीरियल अनुपमा में होने वाली है रजनी की बदनामी सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी अब अनुपमा के लिए सिरदर्द बन चुका है. अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि रजनी आखिर करना क्या चाहती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा भारती की शादी में ईशानी को लेकर बहुत परेशान हो जाती है. फोन लगने की वजह से पाखी का भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है. वहीं दूसरी तरफ रजनी अनुपमा से मौके का फायदा उठाकर साइन करवा लेती है. अनुपमा की इस हरकत को देखकर राही नाराज हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

ईशानी की वजह से अनुपमा होगी बदनाम जल्द ही पुलिस अनुपमा के घर पर पहुंच जाएगी. यहां पुलिस बताएगी कि ईशानी और जस्सी दोनों ही थाने में हैं. य़े बात जानकर अनुपमा और उसके परिवार को सदमा लग जाएगा. पुलिस अनुपमा के घर की औरतों पर आोप लगाने वाली है.

रजनी पर कीचड़ उछालेंगे मोहल्लेवाले मोहल्ले के लोग अनुपमा के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं. इस दौरान ये लोग रजी पर भी आरोप लगाएंगे. लोग कहेंगे कि रजनी नेता होकर भी गंदा काम करती है. ये बात सुनकर रजनी का खून खौल जाएगा.

वरुण और भारती की शादी तोड़ेगी रजनी गुस्से में रजनी वरुण और भारती की शादी तोड़ने का ऐलान करने वाली है, ये बात सुनकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाएगा. अनुपमा को समझ नहीं आएगा कि उसके परिवार को किसकी नजर लग गई है.

अनुपमा का खौलने वाला है खून अनुपमा को मोहल्ले को लोगों पर खून खौलने वाला है. अनुपमा बिना देर किए अपने आसपास के लोगों को जलील करना शुरू कर देगी. अनुपमा दावा करेगी कि ईशानी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है.

रजनी और अनुपमा की शुरू होगी दुश्मनी भारती की शादी टूटते ही रजनी और अनुपमा आमने सामने आने वाली हैं. जल्द ही रजनी और अनुपमा के बीच एक नई दुश्मनी का ऐलान होने वाला है. ऐसे में चॉलवालों पर एक नई मुसीबत आएगी.

प्रेरणा बनेगी राही के लिए सिरदर्द रजनी की तरह उसकी बेटी भी राही के लिए सिरदर्द बनने वाली है. प्रेरणा राही के सामने ही प्रेम पर डोरे डालने वाली है. प्रेरणा की ये हरकतें राही के त बदन में आग लगाने वाली हैं.

जल्द ही किडनैप होगी राही खबर आ रही है कि जल्द ही राही किडनैप होने वाली है. राही को उसका प्रोफेसर ही घर से उठाकर ले जाएगा. प्रेरणा इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है. वहीं प्रेम राही के बिना पागल हो जाएगा.

तबाह होने वाली है प्रेम की जिंदगी प्रेम अपनी जान पर खेलकर राही की जीन बचाने वाला है. वहीं अनुपमा रजनी से निपटने वाली है. भारती को यकीन ही नहीं होगा कि एक बार फिर से उसका दिल टूट गया है.

