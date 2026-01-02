Anupama 9 Maha Twists: आप भी पैसे कमाने के लिए... अनुपमा के चक्कर में बुरा फंसेगी रजनी, पूरे खानदान के मुंह पर पुतेगी कालिख

सीरियल अनुपमा में होने वाली है रजनी की बदनामी
सीरियल अनुपमा में इस समय वरुण और भारती की शादी अब अनुपमा के लिए सिरदर्द बन चुका है. अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि रजनी आखिर करना क्या चाहती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा भारती की शादी में ईशानी को लेकर बहुत परेशान हो जाती है. फोन लगने की वजह से पाखी का भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है. वहीं दूसरी तरफ रजनी अनुपमा से मौके का फायदा उठाकर साइन करवा लेती है. अनुपमा की इस हरकत को देखकर राही नाराज हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.