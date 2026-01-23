Anupama 9 Maha Twists: अनुपमा की हत्या करवाएगी रजनी, करोड़पति करने के लिए चढ़ाएगी सहेली की बलि

1/8





अनुपमा की कहानी में की कौन लेगा जान सीरियल अनुपमा में कहानी समय के साथ दिलचस्प होती चली जा रही है. अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि अब वो अपने दुश्मनों को चैंन से नहीं जीने देगी. हालांकि मेकर्स के इस ट्विस्ट ने शो की रेटिंग गिरा दी है. सीरियल अनुपमा इस समय टीआरपी में तगड़े गोते लगा रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग से बात करती है. अनुपमा राही को नहीं बताती है कि पराग बर्बादी की कागार पर पहुंच गया है. चॉल के लोग अनुपमा को घर से निकाल देते हैं. अनुपमा सड़क पर बैठकर आंसू बहाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

थाने पहुंचने वाली है अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनी को सबक सिखाने के लिए थाने जाएगी. हालांकि सबूत न होने की वजह से अुपमा रजनी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी.

रजनी को चैलेंज करेगी अनुपमा थाने में रजनी अनुपमा से मिलने जाने वाली है. रजनी दावा करेगी कि अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. ऐसे में अनुपमा भी रजनी को तेवर दिखाने वाली है.

रजनी चलेगी अपनी अगली चाल अनुपमा को सबक सिखाने के लिए रजनी एक और नई चाल चलने वाली है. रजनी अनुपमा की जान लेने के लिए कुछ गुंडे हायर करने वाली है. अनुपमा को मारने के लिए रजनी बहुत गिरने वाली है.

अनुपमा पर होगा जानलेवा हमला रजनी के कहने पर अनुपमा पर जानलेवा हमला होने वाला है. ये लोग अनुपमा की जान लेने के लिए सारी हदें पार करने वाले हैं. ऐसे में अनुपमा खुद को बचाने की कोशिश करेगी.

पराग बचाएगा अनुपमा की जान पराग सही समय पर अनुपमा के पास आने वाला है. पराग अनुपमा की मदद करेगा. पराग अनुपमा की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा. पहली बार पराग को देखकर फैंस भी खुश हो जाएंगे.

प्रेरणा का खौलने वाला है खून अनुपमा पर हमला होने की बात सुनकर प्रेरणा का दिमाग खराब हो जाएगा. अपनी मां को सबक सिखाने के लिए प्रेरणा अपने ही घर में चोरी करने वाली है. प्रेरणा अनुपमा के लिए एनओसी चुराएगी.

