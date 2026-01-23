Anupama 9 Maha Twists: अनुपमा की हत्या करवाएगी रजनी, करोड़पति करने के लिए चढ़ाएगी सहेली की बलि

अनुपमा की कहानी में की कौन लेगा जान
सीरियल अनुपमा में कहानी समय के साथ दिलचस्प होती चली जा रही है. अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि अब वो अपने दुश्मनों को चैंन से नहीं जीने देगी. हालांकि मेकर्स के इस ट्विस्ट ने शो की रेटिंग गिरा दी है. सीरियल अनुपमा इस समय टीआरपी में तगड़े गोते लगा रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग से बात करती है. अनुपमा राही को नहीं बताती है कि पराग बर्बादी की कागार पर पहुंच गया है. चॉल के लोग अनुपमा को घर से निकाल देते हैं. अनुपमा सड़क पर बैठकर आंसू बहाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.