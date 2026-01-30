Anupama 9 Maha Twists: अनुपमा के आगे भीगी बिल्ली बनेगी रजनी, टूटने वाला है वसुंधरा का भी गुरूर

अनुपमा की कहानी में फिर छाने वाला है मातम
सीरियल अनुपमा में अनुपमा और रजन के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है. अनुपमा हार मानने को राजी नहीं है. वहीं रजनी भी पैसे के पीछे पागल है. रजनी को लग रहा है कि अब अगर वो पीछे हटी तो उसके हाथ से सत्ता और पैसा दोनों ही निकल जाएगा. वहीं अनुपमा रजनी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के आगे हार मानने से इनकार कर देती है. रजनी अनुपमा को फिर से धमकी देती है. दूसरी तरफ अंश पराग की मदद करने का दावा करता है. अंश की बातें सुनकर पराग के कलेजे को ठंडक मिलती है. वहीं दूसरी वसुंधरा राही और अनुपमा को कोसती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ बदलाव आने वाला है.