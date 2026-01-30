Anupama 9 Maha Twists: अनुपमा के आगे भीगी बिल्ली बनेगी रजनी, टूटने वाला है वसुंधरा का भी गुरूर

1/10





अनुपमा की कहानी में फिर छाने वाला है मातम सीरियल अनुपमा में अनुपमा और रजन के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है. अनुपमा हार मानने को राजी नहीं है. वहीं रजनी भी पैसे के पीछे पागल है. रजनी को लग रहा है कि अब अगर वो पीछे हटी तो उसके हाथ से सत्ता और पैसा दोनों ही निकल जाएगा. वहीं अनुपमा रजनी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के आगे हार मानने से इनकार कर देती है. रजनी अनुपमा को फिर से धमकी देती है. दूसरी तरफ अंश पराग की मदद करने का दावा करता है. अंश की बातें सुनकर पराग के कलेजे को ठंडक मिलती है. वहीं दूसरी वसुंधरा राही और अनुपमा को कोसती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ बदलाव आने वाला है.

2/10





भगवान के आगे गिड़गिड़ाएगा पराग सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पराग को समझ में आ जाएगा कि वो अपने घर को अब नहीं बचा पाएगा. ऐसे में पराग अपने घर में मंदिर में बैठकर खूब रोने वाला है.

3/10





खून के आंसू बहाएगी वसुंधरा पराग के साथ साथ ख्याति और वसुंधरा भी खून के आंसू रोने वाली हैं. वसुंधरा दावा करेगी कि वो अपने घर के आखिरी पलों में दिए को नहीं भुजने देगी. वसुंधरा भगवान के पैरों में गिरने वाली है.

Advertisement

4/10





वरुण को ब्लैकमेल करेगी रजनी वसुंधरा के रोने-धोने के बीच रजनी वसुंधरा को ब्लैकमेल करने वाली है. रजनी बताएगी कि वो अनुपमा से डरने लग गई है. रजन कहेगी कि अनुपमा की अच्छाई ने उसकी इमेज तबाह कर दी है.

5/10





वरुण को ये फरमान सुनाएगी रजनी रजनी वरुण से कहेगी कि वो अनुपमा का मरा हुआ मुंह देखना चाहती है. ये बात सुनकर वरुण का दिमाग खराब हो जाएगा. वरुण कहेगा कि उसे नेता बनना है कातिल नहीं...

6/10





वरुण के जाल में फंसेगी प्रेरणा वसुंधरा दावा करेगी कि हो सकता है कि वो अगला दिन कभी देख ही न पाए. वसुंधरा अपने परिवार को बताएगी कि वो इस पुराने घर में ही जान देना चाहती थी जो अब नहीं हो सकेगा.

Advertisement

7/10





अपने आखिरी दिन गिनने वाली है वसुंधरा वरुण को भड़काते हुए रजनी अनुपमा को देवी बताने वाली है. रजनी दावा करेगी कि अगर अनुपमा रही तो वो कभी भी इलेक्शन को नहीं जीत पाएगी. वरुण न चाहते हुए भी रजनी का साथ देगा.

8/10





अनुपमा को देवी बताएगी अनुपमा रजनी वरुण को ब्लैकमेल करने वाली है. इस दौरान वरुण अपने लोगों के साथ जाकर चॉल में आग लगाने वाला है. इस आग में अनुपमा की जगह प्रेरणा जाने वाली है.

9/10





घर छोड़कर जाने की तैयारी करेगा पराग वसुंधरा, ख्याति और पराग मिलकर कोठारी हाउस को खाली करने वाले हैं, परिवार के बाकी लोग पहले ही पराग का साथ छोड़ने वाले हैं. ऐसे में अंश पराग का साथ देने वाला है.

Advertisement

10/10



