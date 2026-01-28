Anupama 9 Maha Twists: अनुज के नाम पर कीचड़ उछालेगी रजनी, कटेगी अनुपमा के ससुरालवालों की नाक

1/10





अनुपमा की कहानी में फिर आने वाला है अनुज वाला एंगल सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा बुरा फंस चुकी है. डांस रानीज के नाम पर मिला फेम अब खत्म होने की कागार पर है. वहीं रजनी भी अब अनुपमा की दुश्मन बन चुकी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती है. इस दौरान मीडिया भी अनुपमा को सपोर्ट करती है. चॉल की औरतें भी रजनी का जीना हराम कर देती हैं. अनुपमा के तेवर देखकर रजनी का दिमाग खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा और भी ज्यादा बदनाम हो जाएगी.

2/10





अनुपमा को नेस्त-ओ-नबूत करने की कोशिश करेगी रजनी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा को हराने के लिए रजनी अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है. अनुपमा को किसी भी जगह से मदद नहीं मिलेगी.

3/10





अनुपमा की चॉल में लगेगी आग अनुपमा के कदमों को रोकने के लिए रजनी चॉल में आग लगवाने वाली है, वरुण अनुपमा को मारने के लिए अपने हाथ से आग लगाएगा. हालांकि अनुपमा इस आग से सही सलामत बच जाएगी.

Advertisement

4/10





प्रेरणा को बचाने निकलेगी अनुपमा अनुपमा को पता चलेगा इस आग में प्रेरणा फंस चुकी है. ऐसे में अनुपमा प्रेरणा को बचाने के लिए आग में कूद जाएगी. अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा की जान बचाएगी.

5/10





रजनी को लगने वाला है सदमा इलाज के दौरान प्रेरणा की मौत होने वाली है. जल्द ही रजनी को भी पता चलेगा कि आग में उसकी बेटी झुलस गई है. ये बात जानकर रजनी को बहुत सदमा लगने वाला है.

6/10





जीतने के लिए अनुज का नाम घसटेगी रजनी अनुपमा का नाम बदनाम करने के लिए रजनी इस बार अनुज का नाम भी घसीटने वाली है, रजनी दावा करेगी कि अनुपमा गोल्ड डिगर है और उसने पैसे के लिए अनुज के साथ शादी की थी.

Advertisement

7/10





अनुपमा रोने वाली है खून के आंसू रजनी की बातें अनुपमा का दिल तोड़ने वाली हैं. अनुपमा को एहसास होगा कि उसने कितनी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया है. रजनी की बातें सुनकर अनुपमा खूब रोएगी.

8/10





रजनी के खिलाफ सबूत जमा करेगी अनुपमा अनुपमा भी हार मानने से इनकार करने वाली है, अनुपमा रजनी को हराने के लिए सबूत जमा करने वाली है. हालांकि इस दौरान लोग अनुपमा को कातिल बताने वाले हैं.

9/10





प्रेरणा करने वाली है अनुपमा की मदद चॉल में लगी आग की वजह से प्रेरणा की मौत हो जाएगी. प्रेरणा की मौत का ठीकरा भी अनुपमा पर ही फूटने वाला है. लोग दावा करेंगे कि अनुपमा ने रजनी की बेटी की जान ले ली.

Advertisement

10/10



