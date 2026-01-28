Anupama 9 Maha Twists: अनुज के नाम पर कीचड़ उछालेगी रजनी, कटेगी अनुपमा के ससुरालवालों की नाक

अनुपमा की कहानी में फिर आने वाला है अनुज वाला एंगल
सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा बुरा फंस चुकी है. डांस रानीज के नाम पर मिला फेम अब खत्म होने की कागार पर है. वहीं रजनी भी अब अनुपमा की दुश्मन बन चुकी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती है. इस दौरान मीडिया भी अनुपमा को सपोर्ट करती है. चॉल की औरतें भी रजनी का जीना हराम कर देती हैं. अनुपमा के तेवर देखकर रजनी का दिमाग खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा और भी ज्यादा बदनाम हो जाएगी.