Anupama 9 Maha Twists: नायरा के ससुर के साथ रोमांस करेगी अनुपमा? या शो से हुई Rupali Ganguly की छुट्टी?

अनुपमा से हुई Rupali Ganguly की छुट्टी? सीरियल अनुपमा की रेटिंग गिरने से मेकर्स परेशान हैं. ऐसे में मेकर्स अनुपमा की कहानी का मेकओवर करने में जुटे हुए हैं. खबर है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही नई एंट्री होने वाली है. इस एंट्री के होने से ठीक पहले अनुपमा में एक साल लंबा लीप आएगा. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा में बहुत कुछ बदलने वाला है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये मिस्ट्री मैन ही अब अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाएगा. यानी शो से रुपाली गांगुली का पत्ता साफ होने वाला है. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है.

अनुपमा की कहानी आगे बढ़ाएगा ये शख्स रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में एक अजनबी अनुपमा से टकराने वाला है. ये आदमी अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देगा.

नायरा के ससुर के साथ रोमांस करेगी अनुपमा? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार अनुपमा नायरा के ससुर के साथ रोमांस करने वाली हैं. अनुपमा में नायरा के ससुर यानी सचिन त्यागी की एंट्री होने वाली है जो कि शो में अहम रोल निभाएंगे.

गोवा में धमाल मचाएगी अनुपमा बताया जा रहा है कि लीप के बाद अनुपमा गोवा भाग जाएगी. गोवा से पहले अनुपमा मुंबई और अमेरिका भी गई थी. गोवा में अनुपमा एक अलग ही घर बसाएगी.

मेकर्स ने अब तक नहीं किया ऐलान अनुपमा के मेकर्स ने अब तक खुलासा नहीं किया है कि शो से रुपाली गांगुली का पत्ता साफ हो गया है. ऐसे में सच जानने के लिए फैंस को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.

लीप के बाद दिखेंगे अनुपमा में नए चेहरे बताया जा रहा है कि एक साल के लीप के बाद अनुपमा की कहानी में कई नए चेहरे दिखने वाले हैं. गोवा में अनुपमा की एक नई कहानी दिखेगी जिसमें बड़े बदलाव होंगे.

प्रार्थना के बच्चे पर मंडराएगा खतरा बता दें गौतम की वजह से प्रार्थना के बच्चे पर एक बार फिर से खतरा मंडराने वाला है. गौतम अंश और प्रार्थना से उसका बच्चा छीनने की कोशिश करेगा. इस दौरान एक बड़ा हादसा होगा.

क्या अनुज है ये शख्स दावा किया जा रहा है कि अनुपमा के प्रोमो में दिख रहा ये शख्स अनुज ही है. अनुज बुढ़ापे में अनुपमा के पास लौटेगा. ऐसे में अनुज के चेहरे में बदलाव आने तो बनते ही हैं.

अनुपमा की शुरू होगी लव स्टोरी माना जा रहा है कि इस शख्स के साथ अनुपमा की लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू होने वाली है, एक बार फिर से फैंस अनुपमा का रोमांस देख पाएंगे जिसे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं.

