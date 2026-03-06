Anupama 9 Maha Twists: नायरा के ससुर के साथ रोमांस करेगी अनुपमा? या शो से हुई Rupali Ganguly की छुट्टी?

अनुपमा से हुई Rupali Ganguly की छुट्टी?
सीरियल अनुपमा की रेटिंग गिरने से मेकर्स परेशान हैं. ऐसे में मेकर्स अनुपमा की कहानी का मेकओवर करने में जुटे हुए हैं. खबर है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही नई एंट्री होने वाली है. इस एंट्री के होने से ठीक पहले अनुपमा में एक साल लंबा लीप आएगा. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा में बहुत कुछ बदलने वाला है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये मिस्ट्री मैन ही अब अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाएगा. यानी शो से रुपाली गांगुली का पत्ता साफ होने वाला है. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है.