Anupama 9 Maha Twists: 'इसका बस चले तो तीसरी शादी...' अनुपमा की इज्जत पर कीचड़ उछालेगी वसुंधरा, जहर उगलेगी माही

अनुपमा की कहानी में फिर होगी अनुपमा की बेइज्जती सीरियल अनुपमा में टीआरपी बटोरने के लिए प्रार्थना की गोदभराई की रस्म निभाई जा रही है. मेकर्स को उम्मीद है कि ऐसा करके शो की रेटिंग को बचाया जा सकता है. वहीं अनुपमा ने एक बार फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया है. अनुपमा और वसुंधरा के बीच तलवार खींच चुकी हैं. दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा ईशानी के नाम पर अनुपमा को जलील करती है. वहीं पाखी भी वसुंधरा से भिड़ जाती है. चॉल के लोग भी रजनी के लोगों को भगा देते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

कोठारी हाउस में घुसेगा दिवाकर सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रार्थना की गोदभराई की रस्मों के बीच दिवाकर कोठारी हाउस के बाह जाकर खड़ा हो जाएगा. गौतम की मदद से दिवाकर प्रार्थना की गोदभराई की रस्म में जाने वाला है. अनुपमा उसे देखकर घबरा जाएगी.

राही की पोल खोलकर रखेगा दिवाकर प्रार्थना की गोदभराई की रस्म के दौरान दिवाकर सबको अपने और राही के बारे में बताएगा. दिवाकर के मुंह से राही का नाम सुनकर अनुपमा और प्रेम दोनों का पारा हाई हो जाएगा.

दिवाकर को सपोर्ट करेंगे गौतम और पाखी परिवार के सामने पाखी और गौतम दोनों ही दिवाकर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. गौतम दावा करेगा कि राही ही गलत है जिसकी वजह से दिवाकर को गलतफहमी हुई.

अनुपमा का खौलने वाला है खून दिवाकर की बातें सुनकर अनुपमा भड़क जाएगी. इसी बीच वसुंधरा बीच में कूद पड़ेगी. वसुंधरा जानने की कोशिश करेगी कि राही ने उससे ये बात क्यों छिपाई. वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर सवाल खड़े कर देगी.

राही पर आरोप लगाएगी वसुंधरा वसुंधरा राही को बद्चलन बताने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि अनुपमा ने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं. ऐसे में अनुपमा भी वसुंधरा को करारा जवाब देने वाली है.

माही उगलने वाली है जहर मौका मिलते ही माही भी राही के खिलाफ जहर उगलने वाली है. राही के लिए माही कहेगी कि वो हमेशा से गलत थी. इस दौरान माही गौतम के आरोपों को कही बताने वाली है.

अनुपमा को जमकर ताने मारेगी वसुंधरा मौका मिलते ही वसुंधरा अनुपमा को ताने मारने वाली है. वसुंधरा दावा करेगी कि अगर सब ठीक होगा तो अनुपमा तीसरी शादी करके बैठ जाती. अनुपमा की तरह राही भी यह हरकतें कर रही है.

वसुंधरा करने वाली है बड़ ऐलान वसुंधरा प्रार्थना को कुछ लीगल पेपर्स थमाने वाली है. वसुंधरा दावा करेगी कि प्रार्थना के बच्चे पर केवल कोठारी परिवार का हक होगा. इस बच्चा का अनुपमा के परिवार से कोई लेना देना नहीं है.

