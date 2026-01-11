Anupama 9 Maha Twists: 'इसका बस चले तो तीसरी शादी...' अनुपमा की इज्जत पर कीचड़ उछालेगी वसुंधरा, जहर उगलेगी माही

अनुपमा की कहानी में फिर होगी अनुपमा की बेइज्जती
सीरियल अनुपमा में टीआरपी बटोरने के लिए प्रार्थना की गोदभराई की रस्म निभाई जा रही है. मेकर्स को उम्मीद है कि ऐसा करके शो की रेटिंग को बचाया जा सकता है. वहीं अनुपमा ने एक बार फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया है. अनुपमा और वसुंधरा के बीच तलवार खींच चुकी हैं. दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा ईशानी के नाम पर अनुपमा को जलील करती है. वहीं पाखी भी वसुंधरा से भिड़ जाती है. चॉल के लोग भी रजनी के लोगों को भगा देते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.