Anupama 9 Maha Twists: पढ़ी-लिखी गंवार... नाक कटते ही अनुपमा के पैरों में गिरेगी वसुंधरा, होगा अब तक का सबसे बड़ा सौदा

अनुपमा की कहानी में बदलेगी वसुंधरा
सीरियल अनुपमा में बीते 2 हफ्तों से हंगामा हो रहा है. रजनी ने अनुपमा के बचपन का भरोसा तोड़ दिया है. ऐसे में अनुपमा का एक अलग ही अवतार फैंस को देखने को मिल रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेरणा रजनी के सामने जहर उगलती है. प्रेरणा दावा करती है कि रजनी एक डायन है. ये बात सुनकर रजनी रोना शुरू कर देती है. रजनी अनुपमा से और भी नफरत करने लग जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा पराग के बारे में जानकर बीमार पड़ जाती है. वसुंधरा को पता चलता है कि कोठारी हाउस बिकने की कागार पर है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.