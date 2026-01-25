Anupama 9 Maha Twists: पढ़ी-लिखी गंवार... नाक कटते ही अनुपमा के पैरों में गिरेगी वसुंधरा, होगा अब तक का सबसे बड़ा सौदा

1/10





अनुपमा की कहानी में बदलेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा में बीते 2 हफ्तों से हंगामा हो रहा है. रजनी ने अनुपमा के बचपन का भरोसा तोड़ दिया है. ऐसे में अनुपमा का एक अलग ही अवतार फैंस को देखने को मिल रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेरणा रजनी के सामने जहर उगलती है. प्रेरणा दावा करती है कि रजनी एक डायन है. ये बात सुनकर रजनी रोना शुरू कर देती है. रजनी अनुपमा से और भी नफरत करने लग जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा पराग के बारे में जानकर बीमार पड़ जाती है. वसुंधरा को पता चलता है कि कोठारी हाउस बिकने की कागार पर है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

कोठारी हाउस पहुंचेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, राही के कहने पर अनुपमा कोठारी हाउस जाएगी. आते ही राही अनुपमा से चॉल के मामले से अलग होने के लिए कहेगी. ये बात सुनकर अनुपमा चौंक जाएगी.

अनुपमा के हाथ पैर जोड़ेगी राही राही अनुपमा को याद दिलाएगी कि वो कोठारी हाउस की बहू है. वहीं माही भी अनुपमा को ब्लैकमेल करने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि अगर अनुपमा ने उसकी बात मानी तो वो राही को अपने घर की बहू मान लेगी.

वसुंधरा खोलेगी अपनी जबान वसुंधरा अनुपमा को बताएगी कि सालों से उसके और शाह परिवार के रिश्ते खराब हैं. यही वो मौका है जिसकी वजह से दोनों परिवार के बीच की दिक्कतें खत्म हो सकती हैं.

अनुपमा के आगे ये डील रखेगी वसुंधरा मौका मिलते ही वसुंधरा अनुपमा के आगे के आगे डील करने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि अगर अनुपमा ने उसकी बात मानी तो वो राही, माही, अंश, परी और ईशानी को अपने परिवार का हिस्सा बना लेगी.

वसुंधरा की डील को लात मारेगी अनुपमा अनुपमा को मनाने के लिए वसुंधरा गौतम के भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी. हालांकि वसुंधरा के आगे अनुपमा झुकने से साफ इनकर कर देगी. अनुपमा के तेवर वसुंधरा को बहुत चुभने वाले हैं.

अनुपमा का सामान दिया जाएगा जला वसुंधरा से मिलने गई अनुपमा का सामान चॉल के लोग जला देंगे. ऐसे में जस्सी और सरिता ताईचॉल के लोगों के झगड़ा करने वाली हैं. ऐसा होते ही चॉल में एक बार फिर से झगड़ा हो जाएगा.

रजनी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेगी अनुपमा मुंबई वापस आते ही अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाएगी. अनुपमा रजनी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करने वाली है. वहीं चॉल के लोग मीडिया के सामने रजनी की पोल खोलकर रख देंगे.

रजनी की इज्जत होगा नीलाम अनुपमा के प्रोटेस्ट की वजह से सबको पता चल जाएगा कि रजनी कितनी करप्ट है. ऐसे में रजनी की इमेज बुरी तरह से तबाह होने वाली है. येबात रजनी पचा नहीं पाएगी.

