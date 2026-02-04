Anupama 9 Maha Twists: 'हम शर्मिंदा हैं...' जिंदगी में पहली बार अनुपमा के पैरों में पड़ेगी वसुंधरा, पराग भी जोड़ेगा हाथ

अनुपमा की कहानी में सुधरने वाली है वसुंधरा
सीरियल अनुपमा में कहानी में अब सबको समझ में आ गया है कि अनुपमा गलत नहीं है. वहीं रजनी की पोल जमाने के सामने खुल गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा. रजनी का सच बाहर आते ही अनुपमा भगवान को शुक्रिया अदा करने जाती है. यहां पर रजनी अनुपमा से माफी मांगने के लिए आती है. यहां रजनी अनुपमा से पूछती है कि उसने उसे जेल क्यों नहीं भेजा. अनुपमा दावा करती है कि रजनी लिखित में ये बात बोल चुकी है कि वो चॉल और उसके लोगों को कुछ नहीं कहेगी. ऐसे में वो भला कोर्ट क्यों जाएगी. रजनी को सब सिखाने के बाद अनुपमा चॉल लौट जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा की वजह से कोठारी हाउस भी बिकने से बच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और दमदार ट्विस्ट आने वाला है.