Anupama 9 Maha Twists: 'हम शर्मिंदा हैं...' जिंदगी में पहली बार अनुपमा के पैरों में पड़ेगी वसुंधरा, पराग भी जोड़ेगा हाथ

अनुपमा की कहानी में सुधरने वाली है वसुंधरा सीरियल अनुपमा में कहानी में अब सबको समझ में आ गया है कि अनुपमा गलत नहीं है. वहीं रजनी की पोल जमाने के सामने खुल गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा. रजनी का सच बाहर आते ही अनुपमा भगवान को शुक्रिया अदा करने जाती है. यहां पर रजनी अनुपमा से माफी मांगने के लिए आती है. यहां रजनी अनुपमा से पूछती है कि उसने उसे जेल क्यों नहीं भेजा. अनुपमा दावा करती है कि रजनी लिखित में ये बात बोल चुकी है कि वो चॉल और उसके लोगों को कुछ नहीं कहेगी. ऐसे में वो भला कोर्ट क्यों जाएगी. रजनी को सब सिखाने के बाद अनुपमा चॉल लौट जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा की वजह से कोठारी हाउस भी बिकने से बच जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और दमदार ट्विस्ट आने वाला है.

वसुंधरा को होगा अपनी गलती का एहसास सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अपना घर हाथ आते ही वसुंधरा को अपनी गलती का एहसास होने वाला है. वसुंधरा, श्रीनाथजी के मंदिर में खड़ी होकर अनुपमा से माफी मांगने का ऐलान करने वाली है.

शाह परिवार से मिलने जाएगी वसुंधरा सुबह होते ही वसुंधरा शाह परिवार से मिलने पहुंच जाएगी. यहां पर वसुंधरा, बापूजी से माफी मांगने वाली है. वसुंधरा बताएगी कि अगर अनुपमा न होती तो वो सड़क पर आ जाती.

गौतम को बाहर का रास्ता दिखाएगा पराग अनुपमा से माफी मांगने से पहले वसुंधरा का परिवार गौतम और माही को घर से जाने के लिए बोलने वाले हैं. परिवार के तेवर देखकर गौतम और माही का दिमाग खराब हो जाएगा. इस दौराम माही बेहोश होने का नौटंकी करने वाली है.

अपने एहसान गिनाएगा गौतम माही के बेहोश होते ही गौतम परिवार के लोगों को अपने एहसाान जताने वाला है. गौतम कहेगा कि वो अपने परिवार से मदद लेने के लिए घर से जा रहा था. ऐसे में पराग उसे बहुत जलील करेगा.

माही को जलील करेगी ख्याति ख्याति भी माही को खरीखोटी सुनाएगी. माही दावा करेगी कि वो कोठारी परिवार की बेटी है. ऐसे में ख्याति माही को अपना मुंह बंद करने के लिए कहेगी. पराग माही और गौतम पर भड़क जाएगा.

गौतम को जाने से रोकेगा पराग सबक सिखाने के लिए पराग गौतम और माही को रोकने वाला है. पराग पहले तो गौतम और माही का कमरा उसने छीनेगा. पराग गौतम और माही को गेस्ट हाउस में रहने के लिए कहेगा.

मुंबई की चॉल छोड़कर भागेगी अनुपमा अनुपमा का चॉल में स्वागत होगा. चॉल के लोग हमेशा के लिए अनुपमा को चॉल में रहने के लिए कहेंगे. इसी बीच अनुपमा को एक फोन आएगा और वो चॉल छोड़कर चली जाएगी.

परी को घर ले जाने का वादा करेगी वसुंधरा अहमदाबाद में अनुपमा के आते ही वसुंधरा भी उसको घर पहुंच जाएगी. वसुंधरा आते ही अनुपमा के पैरों में गिर जाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि वो परी को सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाएगी.

