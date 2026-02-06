Anupama 9 Maha Twists: भरी महफिल में गौतम को आंख दिखाएगी वसुंधरा, शादी के सपने बुनेगी पाखी

अनुपमा की कहानी में फिर रंग बदलेगी वसुंधरा
सीरियल अनुपमा में कहानी में इस समय तबाही मची हुई है. पता नहीं कैसे लेकिन वसुंधरा पूरी तरह से बदल गई है. वसुंधरा को अब अनुपमा अचानक ही अच्छी लगने लग गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पूरे परिवार के साथ कोठारी हाउस जाती है. यहां पर पराग और उसका परिवार अनुपमा का स्वागत करता है. परी को भी बहू का दर्जा मिल जाता है. ऐसा होते ही अनुपमा शान से कोठारी हाउस में कदम रखती है. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि राही प्रेम के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती है. ये बात जानकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.