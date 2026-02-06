Anupama 9 Maha Twists: भरी महफिल में गौतम को आंख दिखाएगी वसुंधरा, शादी के सपने बुनेगी पाखी

1/10





अनुपमा की कहानी में फिर रंग बदलेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा में कहानी में इस समय तबाही मची हुई है. पता नहीं कैसे लेकिन वसुंधरा पूरी तरह से बदल गई है. वसुंधरा को अब अनुपमा अचानक ही अच्छी लगने लग गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पूरे परिवार के साथ कोठारी हाउस जाती है. यहां पर पराग और उसका परिवार अनुपमा का स्वागत करता है. परी को भी बहू का दर्जा मिल जाता है. ऐसा होते ही अनुपमा शान से कोठारी हाउस में कदम रखती है. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि राही प्रेम के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती है. ये बात जानकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

2/10





अनुपमा के साथ आरती करेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा पहली बार अनुपमा को अपने मंदिर में आने के लिए कहेगी. वसुंधरा अनुपमा के साथ मिलकर आरती करने वाली हैं.

3/10





तोषु को भी सम्मान देगी वसुंधरा अपने घर में वसुंधरा अनुपमा के परिवार का स्वागत करेगी. इस दौरान वसुंधरा तोषु को भी इज्जत देने वाली है. हालांकि तोषु वसुंधरा और उसके परिवार को आंख दिखाएगा.

Advertisement

4/10





वसुंधरा मारेगी गौतम और माही को ताने पूजा खत्म होते ही वसुंधरा अनुपमा को धन्यवाद कहने वाली है, वसुंधरा दावा करेगी कि समय ने उसे बता दिया है कि कौन सही है और कौन गलत... ऐसा बोलकर वसुंधरा गौतम को आंख दिखाएगी.

5/10





वसुंधरा का जन्मदिन होने वाला है खास वसुंधरा का जन्मदिन कोठारी परिवार के लिए खास होने वाला है. परिवार के लोग अनुपमा के साथ मिलकर तरह तरह के गेम खेले वाले हैं. वहीं गौतम और माही खड़े होकर तमाशा देखेंगे.

6/10





वसुंधरा के जन्मदिन पर डांस करेगी अनुपमा वसुंधरा के जन्मदिन पर अनुपमा डांस करने वाली है. अनुपमा के साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी रंग जमाएंगे. इस दौरान अनुपमा ऐलान करेगी कि प्रार्थना कोठारी हाउस में रह सकती है.

Advertisement

7/10





वसुंधरा की बेइज्जती करेगी पाखी स्किट के दौरान पाखी वसुंधरा बनेगी. वसुंधरा बनकर पाखी दावा करेगी कि वो अब भी अनुपमा को पसंद नहीं करती है. पाखी की ये हरकत वसुंधरा का पारा हाई कर देगी.

8/10





वसुंधरा का खौलने वाला है खून पाखी की बातें सुनकर वसुंधरा अनुपमा से लड़ना शुरू कर देगी. दूसरी तरफ अनुपमा भी वसुंधरा को ताने मारेगी. वसुंधरा दावा करेगी कि अनुपमा 15 पन्नों का भाषण देती है.

9/10





परिवार के लोगों को सदमा देगी वसुंधरा जल्द ही परिवार के लोगों को पता चलेगा कि वसुंधरा और अनुपमा का ये झगड़ा असली नहीं है. परिवार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वसुंधरा और अनुपमा लड़ने वाली हैं.

Advertisement

10/10



