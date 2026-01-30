Anupama एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने फैंस को दिखाईं सगाई की सीक्रेट फोटोज, होने वाले पति विग्नेश अय्यर संग हुईं रोमांटिक

अनुपमा फेम अद्रिजा रॉय ने दिखाई सगाई की अनदेखी तस्वीरें
Anupama Actress Adrija Roy Photos: टीवी सीरियल अनुपमा से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. अद्रिजा अनुपमा में सेकंड लीड रोल निभाकर अपने करियर में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही हैं और अब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी खूबसूरत फैसला ले लिया है. एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर से सगाई कर ली. अद्रिजा की सगाई तमिल रीति-रिवाज से हुई, जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार दिखे, लेकिन शाम को एक ग्रैंड पार्टी भी रखी गई. इसमें भी दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाई.