Anupama एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने फैंस को दिखाईं सगाई की सीक्रेट फोटोज, होने वाले पति विग्नेश अय्यर संग हुईं रोमांटिक

1/8





अनुपमा फेम अद्रिजा रॉय ने दिखाई सगाई की अनदेखी तस्वीरें Anupama Actress Adrija Roy Photos: टीवी सीरियल अनुपमा से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. अद्रिजा अनुपमा में सेकंड लीड रोल निभाकर अपने करियर में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही हैं और अब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी खूबसूरत फैसला ले लिया है. एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर से सगाई कर ली. अद्रिजा की सगाई तमिल रीति-रिवाज से हुई, जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार दिखे, लेकिन शाम को एक ग्रैंड पार्टी भी रखी गई. इसमें भी दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाई.

2/8





अद्रिजा रॉय ने शेयर की सगाई की सीक्रेट फोटोज अद्रिजा रॉय और विग्नेश अय्यर की सगाई की ढेर सारी तस्वीरें और फोटोज सामने आ चुकी हैं लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी सगाई में होने वाले पति संग एक रोमांटिक फोटोशूट भी करवाया. अद्रिजा ने अपनी सीक्रेट फोटोज फैंस को दिखा दी हैं.

3/8





अद्रिजा रॉय ने दिखाई सगाई की झलक सोशल मीडिया पर सामने आई इन फोटोज में अद्रिजा और विग्नेश काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए हुए हैं. इस तस्वीर में अद्रिजा अपने बॉयफ्रेंड को सगाई की रिंग पहना रही हैं.

4/8





अद्रिजा रॉय के सामने घुटनों पर बैठे विग्नेश अद्रिजा और विग्नेश की ये तस्वीर काफी खास है. इस तस्वीर में विग्नेश घुटनों के बल बैठकर अपनी होने वाली पत्नी को रिंग पहना रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर एक लंबी स्माइल है, जो उनकी खुशी को साफ दिखाने के लिए काफी है.

5/8





सगाई में शर्म से लाल हुईं अद्रिजा रॉय अद्रिजा और विग्नेश ने अपनी सगाई में डांस भी किया था और उसी मोमेंट की ये दोनों तस्वीर है. इस तस्वीर में विग्नेश ने अपनी होने वाली पत्नी अद्रिजा का हाथ पकड़ा है और दोनों डांस कर रहे हैं. इस मौके पर अद्रिजा का चेहरा शर्म से लाल है.

6/8





अद्रिजा रॉय को होने वाले पति ने गोद में उठाया सगाई के इस फंक्शन में अद्रिजा और विग्नेश का रोमांटिक अंदाज देखने के लिए मिला. इस तस्वीर में विग्नेश ने अपनी लव लाइफ गोद में उठाया हुआ है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं.

7/8





होने वाले पति की बाहों में अद्रिजा रॉय अद्रिजा और विग्नेश की ये फोटो भी काफी खास है. इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपने होने वाले पति की बाहों में हैं और दोनों काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं.

8/8



