Anupama: 'सीधा बाहर निकल जाओ...' नया अनुज मिलते ही गौरव खन्ना ने हाथ में उठाई चप्पल, किसको दिखा रहे हैं आंख?

अनुपमा को नया अनुज मिलते ही गौरव खन्ना ने हाथ में उठाई चप्पल सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला है. खबर है कि सीरियल अनुपमा में एक नए अनुज की एंट्री होने वाली है. ये खबर सामने आते ही गौरव खन्ना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. कुछ समय पहले ही गौरव खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में गौरव खन्ना अपने हाथ में चप्पल पकड़े नजर आ रहे हैं. अब गौरव खन्ना के इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि गौरव खन्ना इस वीडियो में चप्पल थामकर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं.

गौरव खन्ना को किसने किया रिप्लेस खबर है कि सीरियल अनुपमा से गौरव खन्ना को सचिन त्यागी ने रिप्लेस कर दिया है. उम्र बढ़ जाने की वजह से गौरव खन्ना को अनुज के तौर पर वापस नहीं लाया गया है.

सीरियल अनुपमा के प्रोमो में दिखे सचिन त्यागी कुछ समय पहले ही अनुपमा के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में सचिन त्यागी समंदर किनारे चलते नजर आ रहे हैं. सचिन त्यागी का ये अंदाज देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

गौरव खन्ना ने शेयर की वीडियो सचिन त्यागी का प्रोमो सामने आते ही गौरव खन्ना का वीडियो सामने आया. इस वीडियो में गौरव खन्ना बता रहे हैं कि अगर गलती से पत्नी से झगड़ा हो जाए तो चप्पल लेकर घर से बाहर निकल जाए.

गौरव खन्ना से आकांक्षा चामोला ने कही ये बात गौरव खन्ना ने दावा किया है कि अगर पत्नी से पंगा लिया तो मार पड़ सकती है. ये बात सुनकर गौरव खन्ना की पत्नी भी खुश हो गई हैं. आकांक्षा चामोला ने गौरव खन्ना को सबके सामने गुड बॉय बताया है.

सीरियल अनुपमा के फैंस की छूटी हंसी गौरव खन्ना का ये हाल देखकर अनुपमा के फैंस की भी हंसी छूट गई है. लोग कह रहे हैं कि टीवी ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी गौरव खन्ना एक अच्छे पति हैं.

गौरव खन्ना को मिस करने वाले हैं अनुपमा के फैंस अब जब साफ हो गया है कि अनुपमा में गौरव खन्ना की कभी भी वापसी नहीं होगी. ये बात अनुपमा के फैंस पचा नहीं पा रहे हैं. फैंस का कहना है कि गौरव खन्ना को वो अनुपमा के साथ बहुत मिस करने वाले हैं.

