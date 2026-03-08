Anupama: 'सीधा बाहर निकल जाओ...' नया अनुज मिलते ही गौरव खन्ना ने हाथ में उठाई चप्पल, किसको दिखा रहे हैं आंख?

अनुपमा को नया अनुज मिलते ही गौरव खन्ना ने हाथ में उठाई चप्पल
सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला है. खबर है कि सीरियल अनुपमा में एक नए अनुज की एंट्री होने वाली है. ये खबर सामने आते ही गौरव खन्ना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. कुछ समय पहले ही गौरव खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में गौरव खन्ना अपने हाथ में चप्पल पकड़े नजर आ रहे हैं. अब गौरव खन्ना के इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि गौरव खन्ना इस वीडियो में चप्पल थामकर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं.