Anupama की 'राही' ने बिजनेस बॉयफ्रेंड से की सगाई, कांजीवरम साड़ी पहन मंगेतर संग दिए पोज; कब करेंगी शादी?

अनुपमा एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने की सगाई, कौन हैं बिजनेसमैन मंगेतर
Anupama Actress Adrija Roy Engagement Photos: टीवी सीरियल अनुपमा से घर घर में मशहूर हुई अद्रिजा रॉय करियर में शानदार नाम बना रही हैं और अब अद्रिजा ने अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा फैसला लिया है. एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ाया है. अद्रिजा काफी समय से बिजनेसमैन विग्नेश को डेट कर रही थीं और अब कपल ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सगाई कर ली है. दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं लेकिन अब अद्रिजा ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर दीं, जिसमें अद्रिजा अपने मंगेतर संग एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं और एक्ट्रेस के लुक पर फैंस की निगाहें अटक गई हैं.