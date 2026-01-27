Anupama की 'राही' ने बिजनेस बॉयफ्रेंड से की सगाई, कांजीवरम साड़ी पहन मंगेतर संग दिए पोज; कब करेंगी शादी?

1/8





अनुपमा एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने की सगाई, कौन हैं बिजनेसमैन मंगेतर Anupama Actress Adrija Roy Engagement Photos: टीवी सीरियल अनुपमा से घर घर में मशहूर हुई अद्रिजा रॉय करियर में शानदार नाम बना रही हैं और अब अद्रिजा ने अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा फैसला लिया है. एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ाया है. अद्रिजा काफी समय से बिजनेसमैन विग्नेश को डेट कर रही थीं और अब कपल ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सगाई कर ली है. दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं लेकिन अब अद्रिजा ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर दीं, जिसमें अद्रिजा अपने मंगेतर संग एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं और एक्ट्रेस के लुक पर फैंस की निगाहें अटक गई हैं.

अद्रिजा रॉय ने कहां पर की सगाई अनुपमा फेम अद्रिजा रॉय और विगुनेस अय्यर ने अपनी सगाई को काफी सिंपल रखा. जानकारी के मुताबिक, अद्रिजा रॉय और विगुनेस अय्यर ने अपनी सगाई सिर्फ परिवार के कुछ खास लोगों के बीच की है और सगाई की रस्म एक फार्महाउस में पूरी की गई है. यहां कोई शोर-शराबा नहीं. शांति से हर रस्म को पूरा किया गया है.

सगाई में अनुपमा की अद्रिजा रॉय का खास लुक अद्रिजा रॉय ने अपनी सगाई में काफी खास लुक चुना. एक्ट्रेस ने भारी भरकम लहंगे और डिजाइनर गाउन को छोड़कर कांजीवरम साड़ी को चुना. एक्ट्रेस ने लाल रंग की साड़ी पहनी और उस पर भारी भरकम ज्वैलरी पेयर की. अद्रिजा का हेयरस्टाइल उनके लुक को चार चांद लगाने का काम कर रहा था.

अद्रिजा रॉय के मंगेतर का लुक कैसा था? विगुनेस अय्यर ने भी अपने लुक को काफी सिंपल रखा. वह ग्रीन कलर के कुर्ते में दिखे, जिसके साथ व्हाइट पायजामा पेयर किया. इस सिंपल लुक में भी वह काफी क्लासी लगे.

अद्रिजा रॉय ने फोटोज के साथ लिखी दिल की बात इन फोटोज के साथ अद्रिजा ने कैप्शन में अपने दिल की बात लिखी. एक्ट्रेस ने लिखा, 'सगाई हो गई उस प्यार से जिसे दुआओं में मांगा था. एक सिंपल हेलो से पवित्र वादा तक- मेरे दिल को घर मिल गया. आई लव यू माय लव.' फैंस इन फोटोज पर कपल को भर-भरकर बधाई दे रहे हैं.

अद्रिजा रॉय और विगुनेस अय्यर की सगाई का खास मोमेंट अद्रिजा रॉय ने अपनी सगाई के हर खास मोमेंट की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में एक्ट्रेस की रिंग सेरेमनी की झलक दिख रही है. एक तस्वीर में अद्रिजा अंगूठी पहना रही है और दूसरी फोटो में विगुनेस अय्यर अपनी होने वाली पत्नी यानी अद्रिजा को रिंग पहना रहे हैं.

एक दूसरे में खोए अद्रिजा रॉय और विगुनेस अय्यर इस तस्वीर में अद्रिजा रॉय और विगुनेस अय्यर एक दूसरे में खोए हुए हैं. कोलाज में तीन तस्वीरों को जोड़ा गया है, जिसमें दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं.

