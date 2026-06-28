भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुए Gaurav Khanna-Akanksha Chamola

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब Gaurav Khanna और Akanksha Chamola के तलाक की खबर आई. आकांक्षा चामोला ने दावा किया कि वो अपने पति को छोड़ने जा रही हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. लॉकअप 2 के सेट पर बात करते हुए आकांक्षा चामोला ने कहा कि उनका गौरव खन्ना के साथ कोई मतभेद नहीं है. शादी के 10 साल में उनको समझ आ गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते. यही वजह है जो Gaurav Khanna और Akanksha Chamola ने तलाक लेने का फैसला किया. इसी बीच Gaurav Khanna और Akanksha Chamola के अलग होने की वजह से सामने आ गई है, जिसके बारे में जानकर आपको झटका लग जाएगा.