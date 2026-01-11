Bigg Boss 19: अपनी असली Anupama का बर्थडे मनाने निकले Gaurav Khanna, जमाने के सामने लुटाया प्यार

1/8





अपनी असली Anupama का बर्थडे मनाने निकले गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में गौरव खन्ना ने फैंस के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा चामोला के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. हाल ही में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला दुबई में बिग बॉस की सक्सेज पार्टी माने निकले थे. जिसके बाद गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने अपनी ये तस्वीरें शेयर की हैं. बता दें कि आकांक्षा चामोला के जन्मदिन से ठीक पहले गौरव खन्ना ने ये तस्वीरें साझा की हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के इस जश्न की तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

2/8





तो इस दिन जन्मदिन मनाएंगी आकांक्षा चामोला बता दें आकंक्षा चामोला 18 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं. जन्मदिन आने से पहले ही गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी के इस खास दिन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है.

3/8





वायरल हो रही हैं आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की तस्वीरें गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला की तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस अभी से आकांक्षा चामोला को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

4/8





जब आकांक्षा चामोला को लगा सदमा केक कट करते समय आकांक्षा चामोला काफी सरप्राइज हो गईं. आसपास जल रही आग देखकर आकांक्षा चामोला काफी खुश नजर आईं. लगता है कि गौरव खन्ना का ये सरप्राइज उनको पसंद आया.

5/8





Akanksha Chamola खाना खाने से ठीक पहले ही गौरव खन्ना अपनी पत्नी के माथे पर किस करते नजर आए. इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं कि गौरव खन्ना असल जिंदगी में भी अनुपमा के अनुज की तरह ही हैं.

6/8





आकांक्षा चामोला को गौरव ने किया किस कार में बैठकर गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आए. तस्वीर में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला साथ में कमाल लग रहे हैं.

7/8





काफी खुश नजर आईं आकांक्षा चामोला फैंस कह रहे हैं कि आकांक्षा चामोला अपने बर्थडे पर बहुत खुश हैं. ऐसे में फैंस आकांक्षा चामोला को जन्मदिन के मौके पर खूब दुआएं भी दे रहे हैं. फैंस चाहते हैं कि आकांक्षा चामोला के चेहरे की ये हंसी कभी दूर हो.

8/8




