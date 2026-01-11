Bigg Boss 19: अपनी असली Anupama का बर्थडे मनाने निकले Gaurav Khanna, जमाने के सामने लुटाया प्यार

अपनी असली Anupama का बर्थडे मनाने निकले गौरव खन्ना
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में गौरव खन्ना ने फैंस के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा चामोला के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. हाल ही में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला दुबई में बिग बॉस की सक्सेज पार्टी माने निकले थे. जिसके बाद गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने अपनी ये तस्वीरें शेयर की हैं. बता दें कि आकांक्षा चामोला के जन्मदिन से ठीक पहले गौरव खन्ना ने ये तस्वीरें साझा की हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के इस जश्न की तस्वीरें दिखाने वाले हैं.