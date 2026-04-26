Anupama: 'थोड़ी बहुत नोंकझोंक...' असल जिंदगी में अपनी बहूरानी के खिलाफ रंजिश करती थी अनुपमा? सच जानकर लगेगा सदमा

असल जिंदगी में अपनी बहूरानी के खिलाफ रंजिश करती थी अनुपमा?
सीरियल अनुपमा का नाम बहुत से विवादों के साथ जुड़ा हुआ है. एक समय था जब Rupali Ganguly के शो से अक्सर लड़ाईयों की खबर आती थी. बताया जाता है कि सेट पर बहुत से सितारों के साथ Rupali Gangulyकी नहीं बनती थी. लाख बार सफाई देने के बाद भी अनुपमा को लेकर तरह तरह की खबरें आती थीं. कई बार सितारे खुलकर सीरियल अनुपमा के बारे में बात कर चुके हैं. इस लिस्ट में एक नाम निधि शाह का भी है. एक बार फिर निधि शाह ने Rupali Ganguly और अनुपमा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. निधि शाह ने बताया है कि Rupali Ganguly के साथ उनका रिश्ता कैसा था.