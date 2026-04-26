Anupama: 'थोड़ी बहुत नोंकझोंक...' असल जिंदगी में अपनी बहूरानी के खिलाफ रंजिश करती थी अनुपमा? सच जानकर लगेगा सदमा

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असल जिंदगी में अपनी बहूरानी के खिलाफ रंजिश करती थी अनुपमा? सीरियल अनुपमा का नाम बहुत से विवादों के साथ जुड़ा हुआ है. एक समय था जब Rupali Ganguly के शो से अक्सर लड़ाईयों की खबर आती थी. बताया जाता है कि सेट पर बहुत से सितारों के साथ Rupali Gangulyकी नहीं बनती थी. लाख बार सफाई देने के बाद भी अनुपमा को लेकर तरह तरह की खबरें आती थीं. कई बार सितारे खुलकर सीरियल अनुपमा के बारे में बात कर चुके हैं. इस लिस्ट में एक नाम निधि शाह का भी है. एक बार फिर निधि शाह ने Rupali Ganguly और अनुपमा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. निधि शाह ने बताया है कि Rupali Ganguly के साथ उनका रिश्ता कैसा था.

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Rupali Ganguly को लेकर Nidhi Shah ने तोड़ी चुप्पी रुपाली गांगुली के बारे में बात करते हुए निधि शाह ने कहा, जब एक घर में बहुत से लोग होते हैं तो उनके बीच खटपट होती रहती है. ऐसे में हमारे बीच भी हल्की फुल्की नोंकझोंक हो जाया करती थी.

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Rupali Ganguly से हुई Nidhi Shah की लड़ाई आगे निधि शाह ने कहा, हर एक शख्स का अलग प्वाइंट ऑफ व्यू होता है. ऐसे में जरुरी नहीं है कि हर किसी के साथ हमारी सोच मैच कर जाए. इसी चक्कर में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है. बाकी दुश्मनी जैसा तो कुछ भी नहीं है.

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अनुपमा को बहुत मिस करती हैं Nidhi Shah आगे निधि शाह ने कहा, मैं अनुपमा के सेट को बहुत मिस करती हूं. कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं आज भी शो का हिस्सा होती तो मजा आता. हालांकि मुझे अनुपमा को अलविदा कहने का अफसोस नहीं है.

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कौन बना Nidhi Shah का परिवार बातों ही बातों में Nidhi Shah ने बताया कि अनुपमा का सेट उनके लिए परिवार बन गया था. हम सब बहुत ही मजे से एक साथ काम किया करते थे. मैं आज भी अनुपमा के सितारों के साथ बात करती हूं.

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Nidhi Shah को होती है इस बात की खुशी Nidhi Shah ने खुलासा किया कि अनुपमा के सेट के कई लोग आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं. कभी हम लोगों की मुलाकात हो जाती है तो साथ में बड़ा जा आता है.

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Nidhi Shah को अब भी मिस करते हैं फैंस आपको बता दें कि Nidhi Shah को अनुपमा का साथ छोड़े करीब एक साल हो गया है. बावजूद फैंस Nidhi Shah को सीरियल अनुपमा में बहुत मिस करते हैं.

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