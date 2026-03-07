Anupama: तो इस वजह से नहीं हुई अनुपमा में गौरव खन्ना की वापसी, वजह जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल

1/8





सीरियल अनुपमा में होने वाली है अनुज की एंट्री सीरियल अनुपमा की कहानी समय के साथ दिलचस्प हो रही है. एक लंबे समय के बाद प्रार्थना भी मां बन चुकी है. अब अनुपमा प्रार्थना और उसके बच्चे की रखवाली कर रही है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. बताया जा रहा है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही अनुज की एंट्री होने वाली है. हालांकि अनुज की एंट्री को लेकर एक बड़ा पेंच फंस गया है. अनुज के तौर पर गौरव खन्ना की जगह कोई और सीरियल अनुपमा की कहानी में दिखने वाले है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया.

गौरव खन्ना का सीरियल अनुपमा से हुआ पत्ता साफ खबर है कि सीरियल अनुपमा से गौरव खन्ना का पत्ता साफ हो चुका है. अब फैंस कभी भी सीरियल अनुपमा की कहानी में गौरव खन्ना को अनुज के तौर पर नहीं देख पाएंगे.

सीरियल अनुपमा में हुई सचिन त्यागी की एंट्री रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल अनुपमा की कहानी में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार सचिन त्यागी की एंट्री होने वाली है. सचिन त्यागी ही सीरियल अनुपमा में नए अनुज बनने वाले हैं.

सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो हुआ वायरल कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में सचिन त्यागी शांति से समंदर के किनारे चलते नजर आ रहे हैं. सीरियल अनुपमा के इस प्रोमो को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

क्यों नहीं आए गौरव खन्ना वापस? अब ये तो हर कोई जानता है कि अनुपमा अब परदादी बन चुकी है. ऐसे में अनुज भी तो समय के साथ बूढ़ा होगा. यही वजह है जो सीरियल अनुपमा की कहानी में गौरव खन्ना को जगह नहीं मिली.

सीरियल अनुपमा के मेकर्स पर भड़के फैंस गौरव खन्ना सीरियल अनुपमा में बूढ़े का किरदार नहीं निभाना चाहते थे. यही वजह है जो सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने किसी और को अनुज बना दिया. हालांकि ऐसा करके सीरियल अनुपमा के मेकर्स ट्रोल हो रहे हैं.

गोवा में होने वाली है सीरियल अनुपमा की नई शुरूआत आपको बता दें कि अनुपमा जल्द ही गोवा में एक नई शुरूआत करने वाली है. गोवा में अनुपमा एक अजनबी से कराएगी जो कि बाद में जाकर अनुज निकलने वाला है.

