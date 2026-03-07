Anupama: तो इस वजह से नहीं हुई अनुपमा में गौरव खन्ना की वापसी, वजह जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल

सीरियल अनुपमा में होने वाली है अनुज की एंट्री
सीरियल अनुपमा की कहानी समय के साथ दिलचस्प हो रही है. एक लंबे समय के बाद प्रार्थना भी मां बन चुकी है. अब अनुपमा प्रार्थना और उसके बच्चे की रखवाली कर रही है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. बताया जा रहा है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही अनुज की एंट्री होने वाली है. हालांकि अनुज की एंट्री को लेकर एक बड़ा पेंच फंस गया है. अनुज के तौर पर गौरव खन्ना की जगह कोई और सीरियल अनुपमा की कहानी में दिखने वाले है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया.