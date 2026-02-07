Anupama: अपने असली अनुज के साथ शादी की सालगिरह मनाने निकलीं Rupali Ganguly, जमकर दिए रोमांटिक पोज

1/8





रुपाली गांगुली ने खास अंदाज में मनाई शादी की सालगिरह सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं. रुपाली गांगुली की शादी को 13 साल का समय हो चुका है. बीते दिन ही रुपाली गांगुली ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है. इस खास मौके पर रुपाली गांगुली ने फैंस के साथ एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में रुपाली गांगुली खास अंदाज में अपने पति को वैडिंग एनिवर्सरी की बधाई देती नजर आईं. अब रुपाली गांगुली की ये पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. फैंस बीते दिन से ही रुपाली गांगुली को शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं. साथ ही साथ रुपाली गांगुली के फैंस उनकी इन तस्वीरों की तारीफ भी कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको रुपाली गांगुली की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

वॉटर बेबी बनीं रुपाली गांगुली शदी की सालगिरह आते ही रुपाली गांगुली वॉटर बेबी बन गईं हैं. पति के साथ रुपाली गांगुली ने स्वीमिंग पूल में खूब पोज दिए. फैंस रुपाली गांगुली की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

अश्विन के साथ रोमांस करती दिखीं रुपाली गांगुली तस्वीर में रुपाली गांगुली अपने पति की बाहों में नजर आ रही हैं. आमतौर पर रुपाली गांगुली ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचती हैं. यही वजह है जो रुपाली गांगुली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

अपने पति पर रुपाली गांगुली ने लुटाया प्यार रुपाली गांगुली तस्वीरों में अपने पति पर जान छिड़कती दिखीं. अब सीरियल अनुपमा में तो अनुज से वो अलग हो चुकी हैं. ऐसे में फैंस रुपाली गांगुली और उनके पति को देखकर ही खुश हो जाते हैं.

वायरल हो रही हैं रुपाली गांगुली की तस्वीरें रुपाली गांगुली और अश्विन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली समंदर किनारे आराम फरमा रहे हैं. हालांकि सीरियल अनुपमा में तो उनको बैठने को भी नहीं मिलता.

फैंस कह रहे हैं रुपाली गांगुली से ये बात फैंस रुपाली गांगुली की ये तस्वीरें देखकर काफी खुश हो गए हैं. फैंस का कहना है कि रुपाली गांगुली अपने पति से बहुत प्यार करती हैं. तभी तो सारा काम छोड़कर उनके साथ वेकेशन मनाने आ गईं.

ऐसा दिखा रुपाली गांगुली का अंदाज तस्वीरों में रुपाली गांगुली नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं. पानी में रुपाली गांगुली एक टीशर्ट पहनकर उतर गईं. वहीं समंदर किनारे रुपाली गांगुली ने अपने कंफर्ट को पहले चुना.

