Anupama: अपने असली अनुज के साथ शादी की सालगिरह मनाने निकलीं Rupali Ganguly, जमकर दिए रोमांटिक पोज

रुपाली गांगुली ने खास अंदाज में मनाई शादी की सालगिरह
सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं. रुपाली गांगुली की शादी को 13 साल का समय हो चुका है. बीते दिन ही रुपाली गांगुली ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है. इस खास मौके पर रुपाली गांगुली ने फैंस के साथ एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में रुपाली गांगुली खास अंदाज में अपने पति को वैडिंग एनिवर्सरी की बधाई देती नजर आईं. अब रुपाली गांगुली की ये पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. फैंस बीते दिन से ही रुपाली गांगुली को शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं. साथ ही साथ रुपाली गांगुली के फैंस उनकी इन तस्वीरों की तारीफ भी कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको रुपाली गांगुली की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.