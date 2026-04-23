Anupama: असल जिंदगी में चलती फिरती तबाही है अनुपमा की सौतन, तस्वीरें देखकर नस-नस में दौड़ेगा करंट

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अनुपमा की सौतन ने लगाई सोशल मीडिया पर आग सीरियल अनुपमा की गिरती रेटिंग को बचाने के लिए मेकर्स ने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला कर लिया है. बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि सीरियल अनुपमा में एक नई एंट्री होने वाली है. खबर है कि टीवी अदाकारा Sameeksha Bhartnagar अनुपमा में धमाका मचने आ रही हैं. ये खबर सामने आने के बाद से ही लोग Sameeksha Bhartnagar के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि असल जिंदगी में अनुपमा की सौतन यानी Sameeksha Bhartnagar कितनी ग्लैमरस हैं. Sameeksha Bhartnagar की तस्वीरें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

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श्रुति का किरदार निभाएंगी Sameeksha Bhartnagar रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में Sameeksha Bhartnagar श्रुति का किरदार निभाने वाली हैं. Sameeksha Bhartnagar श्रुति बनकर राही को सपोर्ट करती नजर आएंगी.

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असल जिंदगी में बहुत ग्लैमरस हैं Sameeksha Bhartnagar कहना गलत नहीं होगा कि ग्लैमर के मामले में समीक्षा भटनागर किसी से कम नहीं हैं. Sameeksha Bhartnagar तो सुकीर्ति कांडपाल को भी पछाड़ रही हैं. बता दें इससे पहले सुकीर्ति कांडपाल ने अनुपमा में श्रुति का रोल निभाया था.

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सीता का रोल निभा चुकी हैं Sameeksha Bhartnagar श्रुति बनने से पहले समीक्षा भटनागर असल जिंदगी में सीता भी बन चुकी हैं. इसके अलावा Sameeksha Bhartnagar ने कई टीवी शोज में काम किया है. इस लिस्ट में एक नामइश्क सुभानअल्लाह और सीरियल नीली छतरी वाले का भी नाम शामिल है.

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फिटनेसफ्रीक हैं Sameeksha Bhartnagar श्रुति यानी Sameeksha Bhartnagar असल जिंदगी में बहुत फिटनेसफ्रीक हैं. वो आए दन जिम में घंटों तक पसीना बहाती हैं. यही वजह है जो Sameeksha Bhartnagar इतनी शानदार फिगर की मालकिन हैं.

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सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं Sameeksha Bhartnagar आपको बता दें कि Sameeksha Bhartnagar सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन Sameeksha Bhartnagar अपनी कोई न कोई तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं.

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अनुपमा का जीना हराम करने वाली हैं Sameeksha Bhartnagar श्रुति बनकर Sameeksha Bhartnagar अनुपमा का जीना हरा करने वाली हैं. वैसे भी अनुपमा और श्रुति के बीच अनुज की वजह से छत्तीस का आंकड़ा था. श्रुति कभी नहीं भुला पाएगी कि कैसे अनुपमा ने अनुज को उससे दूर कर दिया था.

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