Anupama: असल जिंदगी में चलती फिरती तबाही है अनुपमा की सौतन, तस्वीरें देखकर नस-नस में दौड़ेगा करंट

अनुपमा की सौतन ने लगाई सोशल मीडिया पर आग
सीरियल अनुपमा की गिरती रेटिंग को बचाने के लिए मेकर्स ने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला कर लिया है. बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि सीरियल अनुपमा में एक नई एंट्री होने वाली है. खबर है कि टीवी अदाकारा Sameeksha Bhartnagar अनुपमा में धमाका मचने आ रही हैं. ये खबर सामने आने के बाद से ही लोग Sameeksha Bhartnagar के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि असल जिंदगी में अनुपमा की सौतन यानी Sameeksha Bhartnagar कितनी ग्लैमरस हैं. Sameeksha Bhartnagar की तस्वीरें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.