Anupama Spoiler: भरेगा पापों का घड़ा... जेल में सड़ने को मजबूर होगी रजनी, अपना ही बेटा निकलेगा दगाबाज

1/8





अनुपमा में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय खूब नौटंकी देखने को मिल रही है. रजनी के कहने पर वरुण ने चॉल में आग लगा दी. जब वरुण को पता चला कि इस आग में उसकी बहन फंस गई है, वो घबरा गया. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वरुण सारी बात रजनी को बताता है. प्रेरणा की मौत की खबर सुनकर रजनी पागल हो जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा की जान बचाती है. इस दौरान अनुपमा को अनुज दिखाई देता है. प्रेरणा को बचाने के चक्कर में अनुपमा बेहोश हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी वजह से बवाल मच जाएगा.

2/8





अनुपमा की मदद करेगा वरुण सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वरुण अनुपमा से कहेगा कि उसे रजनी को सबक सिखाना चाहिए. इस काम में भारती भी उसकी मदद करने वाली है.

3/8





रजनी का जीना हराम करेगी अनुपमा अनुपमा रजनी का जीना हराम करने वाली है. अनुपमा भूत बनकर रजनी को खूब डराएगी. रजनी को लगेगा कि अनुपमा मर चुकी है. ऐसे में रजनी भी सच उगलने की गलती कर बैठेगी.

Advertisement

4/8





अनुपमा के हाथ लगने वाले हैं सबूत भारती और वरुण की वजह से अनुपमा के हाथ बड़ा सबूत लग जाएगा. कोर्ट में अनुपमा साबित कर देगी कि रजनी ने उसे धोखा देकर साइन करवाए थे. ऐसा होते ही रजनी बुरा फंस जाएगी.

5/8





अनुपमा की वजह से जेल जाएगी रजनी अनुपमा की वजह से रजनी जेल जाने वाली है. रजनी को इस बात का अफसोस होगा कि उसने अपनी सहेली से ही पंगा लिया. जेल में बैठकर रजनी खूब आंसू बहाएगी. इस तरह अनुपमा की कहानी से रजनी का किरदार खत्म कर दिया जाएगा.

6/8





पराग की मदद करेगा वरुण पराग का घर बिकने की कागार पर आ जाएगा. ऐसे में वरुण अपने कनेक्शन्स के जरिए पराग की मदद करने वाला है, अपना घर बचाते ही पराग एक बार फिर से दहाड़ लगाने वाला है.

Advertisement

7/8





भारती को अपनी पत्नी का दर्जा देगा वरुण वरुण भारती को अपनी पत्नी का दर्जा देने वाला है. रजनी के जेल जाते ही वरुण को समझ आएगा कि उसकी पत्नी भारती कितनी अच्छी है. वहीं प्रेरणा भी अपने भाई के साथ रहा शुरू कर देगी.

8/8



