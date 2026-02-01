Anupama Spoiler: भरेगा पापों का घड़ा... जेल में सड़ने को मजबूर होगी रजनी, अपना ही बेटा निकलेगा दगाबाज

अनुपमा में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा
रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय खूब नौटंकी देखने को मिल रही है. रजनी के कहने पर वरुण ने चॉल में आग लगा दी. जब वरुण को पता चला कि इस आग में उसकी बहन फंस गई है, वो घबरा गया. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वरुण सारी बात रजनी को बताता है. प्रेरणा की मौत की खबर सुनकर रजनी पागल हो जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा की जान बचाती है. इस दौरान अनुपमा को अनुज दिखाई देता है. प्रेरणा को बचाने के चक्कर में अनुपमा बेहोश हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी वजह से बवाल मच जाएगा.