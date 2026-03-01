Anupama Spoiler: अपने होने वाले दामाद की गर्दन मरोड़ेगी अनुपमा, पैर से फिर निकालेगी चप्पल

1/8





अनुपमा में फिर शुरू होगा रोना धोना रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में बवाल मचा हुआ है. घर में चोरी होने की वजह से कोठारी परिवार में हंगामा मच गया है. दूसरी तरफ दिवाकर अनुपमा लिए सिरदर्द बन गया है. दिवाकर कसम खा चुका है कि वो पाखी के जरिए अनुपमा को तबाह करके ही दम लेगा. सीरियल अनुपमा में आपने देखा, पाखी दिवाकर के साथ सगाई करने का ऐलान करती है. दूसरी तरफ बा, किंजल और अनुपमा को दिवाकर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है. तीनों मिलकर दिवाकर को फंसाने का प्लान बनाने वाली हैं. इसी बीच पाखी की जिंदगी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

पाखी की होगी बा से बहस सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पाखी की बा से बहस होने वाली है. बा और किंजल मिलकर पाखी और दिवाकर की शादी को लेट करने की कोशिश करेंगी ताकि अनुपमा आ सके.

दिवाकर से पचास सवाल पूछेगी बा बा पाखी के सामने दिवाकर से उसके माता पिता के बारे में पूछेगी. दिवाकर दावा करेगा कि उसके माता पिता बीमारी की वजह से सगाई में नहीं आ पाएंगे. दिवाकर अपने माता पिता को वीडियो कॉल करने से भी मना कर देगा.

अनुपमा मारेगी घर में धमाकेदार एंट्री सगाई होने से ठीक पहले ही अनुपमा पाखी को रोक देगी. अनुपमा दावा करेगी कि वो दिवाकर की पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर आई है. पाखी दिवाकर की पत्नी देखकर पागल हो जाएगी.

दिवाकर का होगा बेटे से आमना सामना जल्द ही दिवाकर का बेटा पाखी के सामने उसे पापा कहकर बुलाएगा. दिवाकर के बेटे को देखकर पाखी को सदमा लग जाएगा. इसी बीच दिवाकर की पत्नी भी पाखी से मिलने वाली है.

पाखी के सामने खुलेगी दिवाकर की पोल पाखी को समझ आ जाएगा कि राही को हासिल करने के चक्कर में दिवाकर ने उसे बेवकूफ बनाया है. पाखी फैसला करेगी कि वो अब से दिवाकर के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेगी.

जमकर आंसू बहाएगी पाखी सच बाहर आते ही पाखी दिवाकर को अपनी जिंदगी से लात मारकर बाहर कर देगी. पाखी अनुपमा से लिपटकर खूब रोने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि वो दिवाकर से पाखी के रुपए लेकर ही दम लेगी.

