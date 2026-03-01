Anupama Spoiler: अपने होने वाले दामाद की गर्दन मरोड़ेगी अनुपमा, पैर से फिर निकालेगी चप्पल

अनुपमा में फिर शुरू होगा रोना धोना
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में बवाल मचा हुआ है. घर में चोरी होने की वजह से कोठारी परिवार में हंगामा मच गया है. दूसरी तरफ दिवाकर अनुपमा लिए सिरदर्द बन गया है. दिवाकर कसम खा चुका है कि वो पाखी के जरिए अनुपमा को तबाह करके ही दम लेगा. सीरियल अनुपमा में आपने देखा, पाखी दिवाकर के साथ सगाई करने का ऐलान करती है. दूसरी तरफ बा, किंजल और अनुपमा को दिवाकर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है. तीनों मिलकर दिवाकर को फंसाने का प्लान बनाने वाली हैं. इसी बीच पाखी की जिंदगी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.