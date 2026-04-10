Anupama Spoiler: प्रेम की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट... अनुपमा के खिलाफ जहर उगलेगा गौतम, खौलेगा वसुंधरा का खून

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सीरियल अनुपमा में बुरी फंसी अनुपमा सीरियल अनुपमा में अनुपमा की ईमानदारी उस पर भारी पड़ गई है. परिवार के मना करने के बाद भी अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट को घटिया रेटिंग दी है. अनुपमा के इस पागलपन ने प्रेम का दिमाग खराब करके रख दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेम और वसुंधरा अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं. वसुंधरा याद दिलाती है कि कैसे अनुपमा की वजह से प्रार्थना की जान गई थी. अनुपमा चुपचाप वसुंधरा के सारे ताने सुनती है. अनुपमा सबके सामने सच्चाई का साथ देने का फैसला करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

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प्रेम मनाएगा मातम सीरियल अनुपमा में जल्द ही आप देखेंगे कि प्रेम अपने सपने के टूटने का मातम मनाने वाला है. प्रेम राही से लिपटकर खूब रोने वाला है. प्रेम को समझ ही नहीं आएगा कि वो आगे क्या करेगा.

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अनुपमा को जलील करेगा प्रेम प्रेम अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट में बुलाएगा. यहां पर प्रेम अनुपमा को खूब जलील करेगा. प्रेम दावा करेगा कि वो अनुपमा को अपनी गुरु मानता था. प्रेम की बातें सुनकर अनुपमा घबरा जाएगी.

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राही के आगे ये शर्त रखेगा प्रेम प्रेम ऐलान कर देगा कि वो कभी भी अनुपमा की शक्ल नहीं देखेगा. इस दौरान प्रेम राही के आगे भी एक शर्त रखेगा. प्रेम राही से अनुपमा के परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहने वाला है.

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पागल हो जाएगी अनुपमा घर आने के बाद अनुपमा भी आंसू बहाने वाली है. अनुपमा कहेगी कि वो अपने उसूलों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती. ये बात बताकर वो जस्सी के सामने खूब रोएगी.

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अपने फैसले पर अड़ी रहेगी अनुपमा अनुपमा परिवार को नजरअंदाज करके अपने हिसाब से फॉर्म भरेगी. अनुपमा सुबह होते ही प्रेम के रेस्टोरेट पर तला लगवाने का इंतजाम कर देगी. इस काम में जस्सी अनुपमा का साथ देगी.

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अनुपमा के खिलाफ जहर उगलेगा गौतम वसुंधरा के सामने गौतम अनुपमा के बारे में अनापशनाप बातें करने वाला है. गौतम कहेगा कि अनुपमा ने अपना बदला लेने के लिए प्रेम का इस्तेमाल किया है. वहीं प्रेरणा का भी दिमाग खराब होने वाला है.

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