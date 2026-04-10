Anupama Spoiler: प्रेम की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट... अनुपमा के खिलाफ जहर उगलेगा गौतम, खौलेगा वसुंधरा का खून

सीरियल अनुपमा में बुरी फंसी अनुपमा
सीरियल अनुपमा में अनुपमा की ईमानदारी उस पर भारी पड़ गई है. परिवार के मना करने के बाद भी अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट को घटिया रेटिंग दी है. अनुपमा के इस पागलपन ने प्रेम का दिमाग खराब करके रख दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेम और वसुंधरा अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं. वसुंधरा याद दिलाती है कि कैसे अनुपमा की वजह से प्रार्थना की जान गई थी. अनुपमा चुपचाप वसुंधरा के सारे ताने सुनती है. अनुपमा सबके सामने सच्चाई का साथ देने का फैसला करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.