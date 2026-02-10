Anupama Spoiler: कोठारी हाउस में फांसी लगाएगा..., प्रेम पर डोरे डालेगी प्रेरणा

अनुपमा की कहानी में होने वाली है मौत?
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति के आने से कहानी में बड़ा बदलाव आ गया है. इस ट्रैक की मदद से मेकर्स आदमियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कपिल अपनी पत्नी से मार खाने के बाद मां से मिलने जाता है. कीर्ति भी अनुपमा के साथ बाजार निकल जाती है. यहां पर कीर्ति को पता चल जाता है कि कपिल उससे झूठ बोलकर अपनी मां से मिलने गया है. ऐसा होते ही कीर्ति अच्छी बहू होने का दिखावा करती है. अनुपमा समझ जाती है कि कीर्ति कुछ तो छिपाने की कोशिश करती है. कीर्ति की सास एक वृद्धा आश्रम में रहती है ये बात अनुपमा जान जाती है. इसी बीच अनुपमा और कीर्ति की इस कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.