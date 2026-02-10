Anupama Spoiler: कोठारी हाउस में फांसी लगाएगा..., प्रेम पर डोरे डालेगी प्रेरणा

1/8





अनुपमा की कहानी में होने वाली है मौत? रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति के आने से कहानी में बड़ा बदलाव आ गया है. इस ट्रैक की मदद से मेकर्स आदमियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कपिल अपनी पत्नी से मार खाने के बाद मां से मिलने जाता है. कीर्ति भी अनुपमा के साथ बाजार निकल जाती है. यहां पर कीर्ति को पता चल जाता है कि कपिल उससे झूठ बोलकर अपनी मां से मिलने गया है. ऐसा होते ही कीर्ति अच्छी बहू होने का दिखावा करती है. अनुपमा समझ जाती है कि कीर्ति कुछ तो छिपाने की कोशिश करती है. कीर्ति की सास एक वृद्धा आश्रम में रहती है ये बात अनुपमा जान जाती है. इसी बीच अनुपमा और कीर्ति की इस कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

शाह हाउस में खाना बनाएगा राजा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शाह हाउस में राजा खाना बनाकर कोठारी हाउस में बात करेगा. राजा की ये हरकत वसुंधरा का पारा हाई कर देगी.

वसुंधरा का खौलने वाला है खून वसुंधरा अनुपमा के सामने कुछ बोल नहीं पाएगी. हालांकि वसुंधरा समझ जाएगी कि उसे राजा को अनुपमा के परिवार से दूर रखना है. दूसरी तरफ कीर्ति अपने पति से झगड़ा करने वाली है.

अंश को ऑफिस का काम सौंपेगा पराग कीर्ति कपिल को बंद कमरे में मारने वाली है. वहीं पराग अंश को अपने डायमंड के बिजनेस का काम थमा देगा. ये बात जानकर अनुपमा काफी खुश होगी. वहीं गौतम भड़कने वाला है.

गौतम के सीने पर लोटेगा सांप गौतम पराग से पूछेगा कि उसने ये काम उसे क्यों नहीं दिया. पराग बताएगा कि गौतम जल्द ही घर से जाने वाला है, ऐसे में उसे बिजनेस में ध्यान देने की जरुरत नहीं है.

प्रेम को किस करने की कोशिश करेगी प्रेरणा दूसरी तरफ प्रेरणा चुपके से प्रेम के कमरे में चली जाएगी. सोते हुए प्रेम को प्रेरणा किस करने की कोशिश करने वाली है. ऐसा होते ही प्रेम प्रेरणा पर भड़क जाएगा.

सुसाइड करने निकलेगा कपिल कपिल कीर्ति से परेशान होकर सुसाइड करने निकलेगा. इसी बीच अनुपमा कपिल को देख लेगी. अनुपमा कपिल को अपनी जान नहीं देने देगी. इस दौरान कपिल जमकर रोने वाला है.

