Anupama Spoiler: प्रेम पर डोरे डालकर बुरा फंसेगी प्रेरणा, होंगी बेशर्मी की हदें पार

1/8





अनुपमा की कहानी में शुरू होगी सौतनों वाली लड़ाई रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति का आना अनुपमा के लिए सिरदर्द बन गया है. कीर्ति की वजह से एक बार फिर से अनुपमा ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है. अनुपमा को लग रहा है कि जो चीजें दिख रही हैं वो सच नहीं हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, मैं से मिलने क वजह से कीर्ति कपिल से लड़ती है. इस दौरान कीर्ति कपिल को मारती है. कपिल अपना दर्द परिवार के छिपाने की कोशिश करता है. वहीं अनुपमा को पता चलता है कि कीर्ति की सास वृद्धाश्रम में रहती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा के सामने और भी कई बड़ राज खुलने वाले हैं.

2/8





कपिल करेगा सुसाइड करने की कोशिश सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, लड़ाई करते करते कीर्ति कपिल का सिर फोड़ देगी. अपने हाल देखकर कपिल बहुत रोने वाला है. कपिल सुसाइड करने की कोशिश करेगा.

3/8





अनुपमा को लगने वाली है भनक अनुपमा खिड़की से देखेगी कि कपिल फांसी का फंदा लगा रहा है. अनुपमा बिना देर किए कपिल के कमरे में चली जाएगी. यहां पर अनुपमा कपिल को रोकने वाली है.

Advertisement

4/8





अनुपमा के सामने आएगा कीर्ति का सच कपिल से अनुपमा सच उगलवाने की कोशिश करेगी. कपिल बताएगा कि उसकी पत्नी उसे मारती है. घरेलू हिंसा के बारे में सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

5/8





प्रेम पर डोरे डालेगी प्रेरणा दूसरी तरफ मना करने के बाद भी प्रेरणा प्रेम के करीब जाने की कोशिश करने वाली है. प्रेरणा की हरकतें राही का दिमाग खराब करने वाली है. ऐसे में माही राही के कान भरेगी.

6/8





राही और प्रेरणा के बीच छिड़ेगी जंग प्रेरणा की वजह से राही शक का शिकार हो जाएगी. जिसके बाद राही प्रेरणा के पीछे पड़ने वाली है. प्रेरणा और राही की लड़ाई में प्रेम बुरी तरह से पिसने वाला है.

Advertisement

7/8





प्रेरणा के पीछे पड़ेगी वसुंधरा राही के अलावा वसुंधरा भी प्रेरणा के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली है. वसुंधरा दावा करेगी कि प्रेरणा रजनी की बेटी है जो कि अपना रंग दिखाएगी ही... वसुंधरा प्रेरणा की वजह से राही की क्लास लगाने वाली है.

8/8



