Anupama Spoiler: प्रेम पर डोरे डालकर बुरा फंसेगी प्रेरणा, होंगी बेशर्मी की हदें पार

अनुपमा की कहानी में शुरू होगी सौतनों वाली लड़ाई
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति का आना अनुपमा के लिए सिरदर्द बन गया है. कीर्ति की वजह से एक बार फिर से अनुपमा ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है. अनुपमा को लग रहा है कि जो चीजें दिख रही हैं वो सच नहीं हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, मैं से मिलने क वजह से कीर्ति कपिल से लड़ती है. इस दौरान कीर्ति कपिल को मारती है. कपिल अपना दर्द परिवार के छिपाने की कोशिश करता है. वहीं अनुपमा को पता चलता है कि कीर्ति की सास वृद्धाश्रम में रहती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा के सामने और भी कई बड़ राज खुलने वाले हैं.