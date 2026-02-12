Anupama Spoiler: कपिल के साथ मिलकर कीर्ति का गेम बजाएगी अनुपमा, वसुंधरा की अटकेगी सांस

कोठारी परिवार में फिर मचेगा बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा कोठारी परिवार के साथ रह रही है. अनुपमा यहां पर राही और प्रार्थना की सेवा कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, घर आकर कीर्ति कपिल के साथ लड़ाई करती है, कपिल को पता चलता है कि कीर्ति ने उसकी मां को धमकी दी है. ये बात जाकर कपिल भड़क जाता है. वहीं गुस्से में कपिल का सिर कीर्ति फोड़ देती है. कीर्ति की वजह से कपिल के सब्र का बांध टूट जाता है. अनुपमा के सामने कपिल अपनी जान देने की कोशिश करता है. अनुपमा सही समय पर आकर कपिल को बचा लेती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वसुंधरा को सदमा लग जाएगा.