Anupama Spoiler: कपिल के साथ मिलकर कीर्ति का गेम बजाएगी अनुपमा, वसुंधरा की अटकेगी सांस

कोठारी परिवार में फिर मचेगा बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा कोठारी परिवार के साथ रह रही है. अनुपमा यहां पर राही और प्रार्थना की सेवा कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, घर आकर कीर्ति कपिल के साथ लड़ाई करती है, कपिल को पता चलता है कि कीर्ति ने उसकी मां को धमकी दी है. ये बात जाकर कपिल भड़क जाता है. वहीं गुस्से में कपिल का सिर कीर्ति फोड़ देती है. कीर्ति की वजह से कपिल के सब्र का बांध टूट जाता है. अनुपमा के सामने कपिल अपनी जान देने की कोशिश करता है. अनुपमा सही समय पर आकर कपिल को बचा लेती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वसुंधरा को सदमा लग जाएगा.

कपिल की मां का होगा एक्सीडेंट सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कपिल की मां का एक्सीडेंट हो जाएगा. ये बात जानकर कपिल को सदमा लग जाएगा. कपिल परिवार के सामने ही कीर्ति पर भड़क जाएगा.

कीर्ति पर भड़केगा कपिल कीर्ति परिवार के सामने रोने धोने का ड्रामा करने वाली है. कीर्ति की ये हरकतें कपिल का पारा हाई कर देंगी. कपिल गुस्से में कीर्ति को तलाक देने की बात तक बोल देगा.

कपिल को जलील करेगा पराग पराग, कीर्ति से कहेगा कि उसे अपने पति से अलग हो जाना चाहिए. कपिल इस मामले में पराग को सपोर्ट करने वाला है. वहीं वसुंधरा कपिल को ही गलत बताने वाली है.

अनुपमा देने वाली है सफाई अनुपमा परिवार के बीच बोलने की कोशिश करेगी. अनुपमा दावा करेगी कि जो भी दिखता है वो सच नहीं होगा. दूसरी तरफ प्रेम प्रेरणा को हदों में रहने के लिए कहता है. प्रेरणा प्रेम को किस करने की कोशिश करती है.

कपिल को नया जाल बिछाने के लिए कहेगी अनुपमा अनुपमा के कहने पर कपिल अपने कमरे में कैमरा फिट कर देगा. पराग से बात करने के बाद कीर्ति एक बार फिर से कपिल के साथ झगड़ करने वाली है. कीर्ति दावा करेगी कि वो कपिल को बर्बाद कर देगी.

कीर्ति फोड़ने वाली है अपना सिर लड़ते लड़ते कीर्ति अपना सिर टबल लैम्प से फोड़ने वाली है. ऐसा होते ही कपिल परिवार के पास पहुंच जाएगा. वहीं कीर्ति कपिल पर मारपीट के आरोप लगाने वाली है.

