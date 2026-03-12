Anupama Spoiler: दिग्विजय के घर में घुसते ही अनुपमा के दिमाग में उछलेगा शक का कीड़ा, सीक्रेट रूम बनेगा सिरदर्द

गोवा में दिग्विजय से टकराएगी अनुपमा
सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा की मुलाकात दिग्विजय से टकरा चुकी है. अनुपमा घर की तलाश के चक्कर में दिग्विजय के बारे में जानती है. दूसरी तरफ ख्याति मातम के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है. इस दौरान राही ख्याति को खुश करने की कोशिश करती है. वहीं दूसरी तरफ ख्याति पर वसुंधरा भड़क जाती है. वसुंधरा दावा करती है कि ख्याति की वजह से पराग लंदन में रहने लगा है. वसुंधरा मौका मिलते ही राही पर भी भड़कती है. वसुंधरा के तेवर प्रेम को खास पसंद नहीं आते हैं. इसी बीच अनुपमा की कहानी में बवाल मचने वाला है.