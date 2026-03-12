Anupama Spoiler: दिग्विजय के घर में घुसते ही अनुपमा के दिमाग में उछलेगा शक का कीड़ा, सीक्रेट रूम बनेगा सिरदर्द

1/8





गोवा में दिग्विजय से टकराएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा की मुलाकात दिग्विजय से टकरा चुकी है. अनुपमा घर की तलाश के चक्कर में दिग्विजय के बारे में जानती है. दूसरी तरफ ख्याति मातम के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है. इस दौरान राही ख्याति को खुश करने की कोशिश करती है. वहीं दूसरी तरफ ख्याति पर वसुंधरा भड़क जाती है. वसुंधरा दावा करती है कि ख्याति की वजह से पराग लंदन में रहने लगा है. वसुंधरा मौका मिलते ही राही पर भी भड़कती है. वसुंधरा के तेवर प्रेम को खास पसंद नहीं आते हैं. इसी बीच अनुपमा की कहानी में बवाल मचने वाला है.

2/8





अनुपमा पर भड़केगा दिग्विजय अनुपमा घर की तलाश में दिग्विजय के घर पहुंच जाएगी. अनुपमा और देविका की बेटी की हरकतें देखकर दिग्विजय का पारा हाई हो जाता है. दिग्विजय अनुपमा को घर देने से इनकार कर देता है.

3/8





अनुपमा को घर से निकालेगा दिग्विजय इतना ही नहीं अनुपमा के मुंह पर दिग्विजय दरवाजा बंद करने वाला है. दिग्विजय अनुपमा को घर से जाने के लिए बोल देगा. दिग्विजय के हाल देखकर अनुपमा बहुत परेशान हो जाएगी.

4/8





दिग्विजय करने वाला है अनुपमा की मदद अनुपमा जल्द ही दिग्विजय के आगे हाथ पैर जोड़ने वाली है. जिसके बाद दिग्विजय अनुपमा के साथ रहने के लिए राजी हो जाएगा. दिग्विजय कहेगा कि उसके घर में रहने के कुछ नियम कानून हैं.

5/8





अनुपमा से कुछ छिपाएगा दिग्विजय अनुपमा को दिग्विजय अपने घर में रख तो लेगा लेकिन वो उससे कुछ छिपाने वाला है. दिग्विजय अनुपमा और देविका की बेटी को एक कमरे में जाने से मना करने वाला है.

6/8





सीक्रेट रूम में घुसेगी अनुपमा सच का पता करने के लिए देविका की बेटी दिग्विजय के इस सीक्रेट रूम में घुस जाएगी. ऐसे में दिग्विजय के इस कमरे में अनुपमा की भी एंट्री होगी. इस दौरान अनुपमा के सामने बड़े राज खुलने वाले हैं.

7/8





घर पर लगाम लगाएगी वसुंधरा वसुंधरा घर के मर्दों को काम करते देखकर भड़कने वाली है. वो घर के सभी नौकरों को बाहर कर देगी. वसुंधरा घर के मर्दों से सारे काम करवाने वाली है. वहीं गौतम भी एक नई चाल चलने वाला है.

8/8



