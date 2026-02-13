Anupama Spoiler: अनुपमा के घर में अनुज की तस्वीर देखकर घबराएगी प्रेरणा, क्या है दोनों का कनेक्शन?

1/8





कोठारी परिवार में खुलने वाली है प्रेरणा की पोल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय कीर्ति ने कपिल का जीना हराम कर रखा है. कीर्ति ने कसम खा ली है कि वो कपिल को खून के आंसू रुलाकर ही दम लेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति की वजह से कपिल की मां का एक्सीडेंट हो जाता है. जिसके बाद कीर्ति कपिल को टॉर्चर करती है. अनुपमा कपिल को जान देने से रोक लेती है. अनुपमा दावा करती है कि वो हर हालत में कपिल की मदद करके रहेगी. दूसरी तरफ वसुंधरा अनुपमा की वजह से चिढ़ जाती है. वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से उसके घर की शांति भंग हो रही है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





कपिल को तलाक देने से इनकार करेगी कीर्ति सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा कीर्ति को तलाक लेने के लिए कहने वाली है. ऐसा होते ही कीर्ति रो-रोकर कपिल से अलग होने से इनकार कर देगी.

3/8





कीर्ति करेगी कपिल को टॉर्चर कपिल को कीर्ति खूब टॉर्चर करने वाली है. कीर्ति कपिल के सामने अपना सिर फोड़ लेगी. कीर्ति कहेगी कि वो घरेलू हिंसा का केस करने के बाद ही उसे तलाक देगी.

Advertisement

4/8





वीडियो बनाएगी अनुपमा कीर्ति की बातें सुनकर कपिल घबरा जाएगा. वो कीर्ति के आगे हाथ पैर जोड़ने वाला है. इसी बीच अनुपमा कपिल और कीर्ति की एक वीडियो बना लेगी. कीर्ति कपिल से लड़ाई करके घर में हंगामा खड़ा करेगी.

5/8





प्रेम और प्रेरणा की होगी वापसी प्रेम और प्रेरणा जल्द ही मुंबई से वापस आएंगे. आते ही प्रेरणा प्रेम से माफी मांगने वाली है. प्रेम प्रेरणा को सबके सामने नजरअंदाज करने वाला है. माही और गौतम दोनों की ये हरकत देखकर खुश हो जाएंगे.

6/8





माही और गौतम लगाएंगे आग माही और गौतम, प्रेम और प्रेरणा के बीच आग लगाने की कोशिश करने वाले हैं. माही और गौतम दोनों से पूछेंगे कि ऐसा भी क्या दोनों के बीच हो गया है जिसकी वजह से माफी मांगनी पड़ रही है.

Advertisement

7/8





अनुपमा और राही को होगा शक अनुपमा और राही को भी प्रेम और प्रेरणा पर शक हो जाएगा. परिवार के सामने प्रेम और प्रेरणा एक दूसरे को नजरअंदाज करने वाले हैं. प्रेम और प्रेरणा को देखकर राही परेशान होगी.

8/8



