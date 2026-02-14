Anupama Spoiler: अनुपमा फिर होगी बदनाम... कोठारी परिवार में फूट डलवाएगी कीर्ति, वसुंधरा को सिखाएगी सबक

1/8





अनुपमा की कहानी में मचने वाला है फिर से बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. फैंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि अनुपमा अब भी कोठारी हाउस में क्यों रह रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा कपिल को कीर्ति को सबक सिखाने के लिए कहती है. अनुपमा सबके सामने कीर्ति को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है, अनुपमा कीर्ति को तलाक लेने की सलाह देती है. जिसके बाद कीर्ति कपिल को टॉर्चर करती है. कीर्ति दावा करती है कि वो कपिल को घरेलू हिंसा के केस में फंसा देगी. कीर्ति अपना सिर फोड़कर कपिल को परेशान करती है, इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

कपिल खोलने वाला है कीर्ति की पोल सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कीर्ति परिवार के सामने कपिल पर मारपीट के आरोप लगाएगी. ऐसे में कपिल कीर्ति को सबके सामने एक्सपोज करेगा.

कीर्ति को एक्सपोज करेगी अनुपमा अनुपमा परिवार को कीर्ति की एक वीडियो दिखाएगी जिसमें वो अपना सिर फोड़ती दिखेगी. कीर्ति की पोल खुलते ही अनुपमा उसे खूब जलील करने वाली है. वहीं वसुंधरा को सदमा लग जाएगा.

पराग करेगा अनुपमा को सपोर्ट सच बाहर आते ही अनुपमा पराग को सपोर्ट करने वाला है. पराग दावा करेगा कि वो हर हालत में कीर्ति को गलत मानता है. कीर्ति पराग की बातें सुनकर चौंक जाएगी.

वसुंधरा को लगने वाला है सदमा पहले तो वसुंधरा को यकीन ही नहीं होगा कि कीर्ति उसको इस तरह से धोखा दे सकती है. हालांकि इतना सब होने के बाद भी वसुंधरा कीर्ति को ही सपोर्ट करने वाली है.

वसुंधरा के घर को तोड़ेगी कीर्ति कीर्ति की वजह से वसुंधरा और पराग के बीच मतभेद होने वाले हैं. पराग और वसुंधरा एक दूसरे से भिड़ जाएंगे. ऐसे में कीर्ति आग में घी डालने का काम करने वाली है.

कपिल को उसकी मां के पास नहीं जाने देगी कीर्ति कपिल मौका मिलते ही अपनी बीमार मां के पास जाने की कोशिश करने वाला है. ऐसे में कीर्ति उसे उसकी मां के पास भी नहीं जाने देगी. कीर्ति बार बार कपिल को टॉर्चर करने वाली है.

