Anupama Spoiler: अनुपमा फिर होगी बदनाम... कोठारी परिवार में फूट डलवाएगी कीर्ति, वसुंधरा को सिखाएगी सबक

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है फिर से बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. फैंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि अनुपमा अब भी कोठारी हाउस में क्यों रह रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा कपिल को कीर्ति को सबक सिखाने के लिए कहती है. अनुपमा सबके सामने कीर्ति को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है, अनुपमा कीर्ति को तलाक लेने की सलाह देती है. जिसके बाद कीर्ति कपिल को टॉर्चर करती है. कीर्ति दावा करती है कि वो कपिल को घरेलू हिंसा के केस में फंसा देगी. कीर्ति अपना सिर फोड़कर कपिल को परेशान करती है, इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.