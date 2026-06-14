Anupama: अपनी बेटी को सौलेती मां की गोद में डालेगा अंश, सगई के दौरान मचेगा बवाल

अंश और प्रेरणा की शादी की रस्में हुईं शुरू

सीरियल अनुपमा में अनुपमा में आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब अनुपमा के घर में शहनाई बजेगी. हर 6 महीने में अनुपमा के घर में शादी होती है. अनुपमा के परिवार के लोगों को झगड़ा करने और शादी के मंडप में बैठने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है. अब सीरियल अनुपमा में अंश और प्रेरणा की शादी होने वाली है. वहीं ईशानी का भी दिग्विजय के नौकर के साथ चक्कर चल रहा है. इसके अलावा प्रेम की भी दूसरी शादी की बातें की जा रही हैं. इसी बीच अंश और प्रेरणा की शादी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अंश और प्रेरणा की शादी आखिर क्या नई नौटंकी होने वाली है.