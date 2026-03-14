Anupama Spoiler: रणविजय के घावों पर मरहम लगाएगी अनुपमा, गोवा में जीना हराम करेगा पॉल

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सीरियल अनुपमा में पॉल बनेगा अनुपमा का सिरदर्द सीरियल अनुपमा की कहानी अब गोवा में पहुंच चुकी है. अनुपमा वसुंधरा और उसके परिवार को भुलाकर आगे बढ़ गई है. अनुपमा को गोवा में दिग्विजय के घर में जगह मिल गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि दिग्विजय अपने सीक्रेट कमरे में बहुत खुश रहता है, दिग्विजय को डांस करता देखकर अनुपमा को सदमा लग जाता है. दूसरी तरफ वसुंधरा राही के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है. वसुंधरा राही को नौकरी छोड़ने के लिए कहती है, जिसकी वजह से प्रेम अपनी बा पर भड़क जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर आपको सदमा लग जाएगा.

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राही को परेशान करेगी वसुंधरा प्रार्थना की बच्ची को संभालने में वसुंधरा की हालत खराब हो जाएगी. ऐसे में वसुंधरा अपने परिवार की औरतों की क्लास लगाने वाली है. वसुंधरा के गुस्सा होते ही राही घर में आ जाएगी.

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राही और ख्याति पर भड़केगी वसुंधरा वसुंधरा परिवार के सामने राही से पचास सवाल पूछेगी. वसुंधरा कहेगी कि राही प्रेम की जगह किसी और के साथ काम क्यों करती है. ऐसे में राही वसुंधरा को शांत करने की कोशिश करेगी. वहीं ख्याति भी राही को सपोर्ट करेगी.

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अनुपमा की फटकार लगाएगा रणविजय अनुपमा को कमरे के बाहर खड़े देखकर दिग्विजय का पारा हाई हो जाएगा. दिग्विजय एक बार फिर से अनुपमा पर भड़क जाएगा. ऐसे में अनुपमा दुम दबाकर भागने वाली है.

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दिग्विजय खाने वाला है अनुपमा के हाथ की दाल दिग्विजय को बिना बताए अनुपमा उसके लिए खाना बनाने वाली है. ऐसा होते ही दिग्विजय का नौकर घबरा जाएगा. हालांकि अनुपमा नौकर को दिग्विजय से झूठ बोलने के लिए कह देगी.

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खाना खाकर पागल होगा दिग्विजय अनुपमा के हाथ का खाना खाकर दिग्विजय पागल होने वाला है. हालांकि दिग्विजय को ये नहीं पता चलेगा कि खाना किसने बनाया है. दिग्विजय सबके सामने खाने की तारीफ करने वाला है.

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अनुपमा को धमकाने वाला है पॉल पॉल जमाने के सामने अनुपमा को धमकी देने वाला है. पॉल दावा करेगा कि वो अनुपमा को इसलिए परेशान करता है क्योंकि वो बाहर से रहने गोवा में आई है. ये बात सुनकर अनुपमा का खून खौल जाएगा.

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