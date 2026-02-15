Anupama Spoiler: इसे चप्पलों से पीटो... जेल में अकेले सड़ने को मजबूर होगी कीर्ति, परिवार के लोग बताएंगे साइको

अनुपमा में होने वाली है पुलिस की एंट्री
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति ने अनुपमा का दिमाग खराब कर रखा है. सीरियल अनुपमा में परिवार के लोगों को पता चल चुका है कि कीर्ति कैसे कपिल को परेशान कर कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति बंद कमरे में अपना सिर फोड़ लेती है. ऐसा होते ही कोठारी परिवार में हंगामा मच जाता है. कीर्ति आरोप लगाती है कि कपिल उसे पीट रहा है. ये बात सुनकर परिवार के लोग कपिल पर भड़क जाते हैं. ऐसे में अनुपमा परिवार को वीडियो दिखाकर सच बताती है. पराग और वसुंधरा को वीडियो देखकर सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.