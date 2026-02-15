Anupama Spoiler: इसे चप्पलों से पीटो... जेल में अकेले सड़ने को मजबूर होगी कीर्ति, परिवार के लोग बताएंगे साइको

1/8





अनुपमा में होने वाली है पुलिस की एंट्री रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कीर्ति ने अनुपमा का दिमाग खराब कर रखा है. सीरियल अनुपमा में परिवार के लोगों को पता चल चुका है कि कीर्ति कैसे कपिल को परेशान कर कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति बंद कमरे में अपना सिर फोड़ लेती है. ऐसा होते ही कोठारी परिवार में हंगामा मच जाता है. कीर्ति आरोप लगाती है कि कपिल उसे पीट रहा है. ये बात सुनकर परिवार के लोग कपिल पर भड़क जाते हैं. ऐसे में अनुपमा परिवार को वीडियो दिखाकर सच बताती है. पराग और वसुंधरा को वीडियो देखकर सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

अनुपमा की बात सुनने से मना कर देगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वीडियो देखने के बाद भी वसुंधरा कीर्ति को सपोर्ट करने वाली है. इस दौरान अनुपमा बताएगी कि कैसे कीर्ति कपिल को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रही थी.

कीर्ति को जलीकटी सुनाएगी अनुपमा अनुपमा कीर्ति को भी लपेटे में लेने वाली है. पहली कीर्ति झूठ बोलेगी. ऐसा होते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा. अनुपमा कीर्ति को पूरे परिवार के सामने जलील करेगी. वहीं माही उसे साइको बताने वाली है.

वसुंधरा को भी सच समझाएगी अनुपमा परिवार के बाकी लोग कीर्ति को जलील करेंगे. परिवार के लोग दावा करेंगे कीर्ति जैसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए. इस दौरान अनुपमा वसुंधरा को कीर्ति का साथ न देने के लिए कहने वाली है.

कपिल से माफी मांगेगा पराग पराग भी इस बार अनुपमा और कपिल का साथ देगा, परिवार के सामने पराग कपिल से माफी मांगने वाला है. इतना ही नहीं पराग सबके सामने कीर्ति को खरीखोटी सुनाएगा.

कीर्ति को सबक सिखाने के लिए पुलिस बुलाएगा पराग पराग दावा करेगा कि अगर कीर्ति ने अपनी हरकतें नहीं बदलीं तो वो घर में पुलिस को बुला लेगा. वहीं राही कीर्ति को घर से निकालने के लिए कहने वाली है. प्रेम भी कपिल को सपोर्ट करेगा.

वसुंधरा के सामने बम की तरह फटेगी कीर्ति पुलिस की बात सुनकर कीर्ति भड़क जाएगी. कीर्ति दावा करेगी कि वो पुलिस के सामने झूठ बोलकर सबको जेल भेज देगी.पहली बार कीर्ति अपने ही परिवार को तेवर दिखाएगी.

