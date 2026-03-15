Anupama Spoiler: अपने ही खून पर सवाल खड़े करेगा अनिल, निकालेगा वसुंधरा की हेकड़ी

सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और भूचाल
सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवल मचा हुआ है. अनुपमा गोवा में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. हालांकि पॉल जैसे लोग अब भी अनुपमा को जीना हराम कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं. ऐसे में अनुपमा के लोगों के घर में बनाने के बारे में सोचती है, ताकि अपना पेट पाल सके. काम पर जाने से पहले अनुपमा दिग्विजय के लिए दाल चावल बनाती है. अनुपमा के हाथ का खाना खाकर दिग्विजय चौंक जाता है. वहीं वसुंधरा राही को खूब जलील करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.