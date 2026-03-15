Anupama Spoiler: अपने ही खून पर सवाल खड़े करेगा अनिल, निकालेगा वसुंधरा की हेकड़ी

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सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और भूचाल सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवल मचा हुआ है. अनुपमा गोवा में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. हालांकि पॉल जैसे लोग अब भी अनुपमा को जीना हराम कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं. ऐसे में अनुपमा के लोगों के घर में बनाने के बारे में सोचती है, ताकि अपना पेट पाल सके. काम पर जाने से पहले अनुपमा दिग्विजय के लिए दाल चावल बनाती है. अनुपमा के हाथ का खाना खाकर दिग्विजय चौंक जाता है. वहीं वसुंधरा राही को खूब जलील करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

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प्रेम की आंख में धूल झोंकेगी प्रेरणा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रेरणा प्रेम और राही के लिए ढ़ेर सारे तोहफे खरीदने वाली है. प्रेम को पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रेरणा ने उसके और राही के बीच दूरी ला दी है.

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गौतम को सपोर्ट करेगी वसुंधरा वसुंधरा परिवार के सामने गौतम की तारीफ करने वाली है. ऐसा होते ही अनिल का पारा हाई हो जाएगा. अनिल वसुंधरा पर भड़क जाएगा. अनिल दावा करेगा कि वो वसुंधरा का सगा बेटा नहीं है.

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अनिल का खौलने वाला है खून वसुंधरा से अनिल कहेगा कि वो खुद ऑफिस का काम करती है लेकिन वो घर की औरतों को घर से निकलने भी नहीं देती. अनिल की बातें सुनकर वसुंधरा को सदमा लग जाता है.

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पाई पाई के लिए तरसेगी अनुपमा दूसरी तरफ अनुपमा पाई पाई के लिए तरसने वाली है. अनुपमा पैसे कमाने के लिए लोगों के घर में खाना बनाएगी. ये काम करने के चक्कर में अनुपमा समय पर घर नहीं लौट पाएगी,

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वसुंधरा को सच का आईना दिखाएगा अनिल अनिल दावा करेगा कि वसुंधरा ने कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया जितना वो गौतम पर करती हैं. वसुंधरा से अनिल कहेगा कि वो अपनी मां के दोगलेपन से परेशान हो चुका है.

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वसुंधरा के कान भरेगा गौतम गौतम वसुंधरा के भी कान भरने वाला है. अनिल से लड़ाई होने के बाद वसुंधरा का दिमाग खराब हो जाएगा. गौतम इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला है. गौतम कहेगा कि अनिल बिजनेस पहले भी बर्बाद कर चुका है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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